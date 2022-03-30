Bursa Büyükşehir’den “Kamu İhale Kanunu” eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Akademisi işbirliği ile düzenlediği ‘Kamu İhale Kanunu’ konulu eğitim, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı.

Eğitmen Ümit Arslan tarafından verilen eğitime; Bursa Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçe belediyesi, BUSKİ, Balıkesir, Bilecik ve Yalova belediyeleri ile bu illere bağlı ilçe belediyelerinden ihale işlemlerini gerçekleştiren yönetici ve çalışanlar katıldı. İhtiyacın ortaya çıkışı, teknik şartnamenin hazırlanması, yaklaşık maliyetin tespiti ihale etüt ve usulünün belirlenmesi gibi konulara değinen Arslan, ihale dokümanı hazırlanması ve ihale onayının alınması, ihale komisyonunun teşkili, ihale işlem dosyasının hazırlanması başta olmak üzere bilinmesi gereken tüm konulara açıklık getirdi.

İki gün süresince devam eden eğitimde ayrıca; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi, yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulaması, tekliflerin eşit olması, ihalenin reddi ve ihalenin iptal edilmesi, ihalenin karara bağlanması ve onaylanması, sözleşmenin imzalanması, ihale sonucunun ilanı konuları da ayrıntısıyla ele aldı.