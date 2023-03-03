Bursa Büyükşehir’den geçici barınmaya hızlı çözüm

Depremin en yıkıcı etkilerinden birinin yaşandığı Hatay’daki görevlerinden biri de konteyner kentler kurulumu olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, üç ayrı bölgeye kurulacak 2 bin konteynerden, 300’e yakınının montajını tamamladı.

Türkiye’yi yasa boğan, 11 ilde büyük yıkımlara yol açan depremin hemen ardından Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görevlendirilen, depremin sekizinci gününde ise büyük yıkımın yaşandığı Hatay’a çekilen Bursa Büyükşehir Belediyesi, bölgede yaraları sarmaya devam ediyor. Hatay’da üstlendiği üç ana görevden biri de konteyner kentler kurulumu olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, üç ayrı bölgede 110 bin metrekare alana toplam 2 bin konteynerlik kent oluşturacak. Özellikle depremzedelerin çadırlardan konteyner kentlere bir an önce geçebilmesi için çalışmalara hız veren Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin günlük hayatlarını devam ettirebilmeleri amacıyla konteyner kentlerde sağlık ocağı, ibadethane, berber, çocuk oyun alanları, örgün eğitimi devam ettirebilecekleri kullanışlı çadırlar, yemekhane ve çamaşırhane gibi sosyal yaşam alanları da oluşturacak.

Çalışmalar hızlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, STK’lar ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla sağlanan konteynerler alanları doldurmaya başladı. 50 bin metrekare alandan oluşan iki bölgenin alt yapısını tamamlayan ekipler, bu bölgelerde konteyner kurulumunu hızlandırdı. 112 konteyner kurulumunun planlandığı 1’inci bölgede 70 konteynerin kurulumu tamamlanırken, 504 konteynerin yer alacağı 2’nci bölgede de korulumu tamamlanan konteyner sayısı 200’ü aştı. Yaklaşık bin konteynerin bulunacağı 3’üncü bölgede ise zemin güçlendirme ve dolgu çalışmaları tamamlanırken alt yapı çalışmaları hızla devam ediyor.