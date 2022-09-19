Bursa Büyükşehir’den eğitime destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘Ana Kucakları eğitim merkezlerinden başlayarak’ üniversitelere kadar her alanda öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Şükrü Şenkaya Anadolu Lisesi ve Sakarya Ortaokulu’nu ziyaret etti. Başkan Aktaş, yaptığı konuşmada, “Eğitime yapılan yatırımların karşılık bulacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Eğitim kurumlarına spor salonu kazandıran, okulların fiziki eksikliklerini gideren ve eski okulları sil baştan yenileyen Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin daha sağlıklı şartlarda eğitim alabilmesi için desteğini hız kesmeden sürdürüyor. ‘Anaokulundan BUSMEK ile hayat boyu öğrenmeye kadar’ eğitimin her kademesinde önemli yatırımlar yapan Büyükşehir Belediyesi, çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için tüm imkanları seferber ediyor. Bu çerçevede Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından bahçe düzenlemesi yapılan Şükrü Şenkaya Anadolu Lisesi ile ‘lavaboların sıhhi tesisatından aydınlatmaya, boya işlemlerinden mantolamaya kadar’ birçok alanda çalışmanın yapıldığı Sakarya Ortaokulu’nu ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ile birlikte ilk olarak Şükrü Şenkaya Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Başkan Alinur Aktaş, öğrencilerle birlikte bayrak törenine katılarak İstiklal Marşı’nı okudu. Okulu gezerek öğrencilerle sohbet eden Başkan Aktaş, daha sonra günün anısına okul yönetimine ipek tablo hediye etti. Daha sonra Sakarya Ortaokulu’na geçen Başkan Aktaş, burada öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Çalışmaların son durumu hakkında bilgiler alan Başkan Aktaş, sınıfları ziyaret edip öğrencilerle sohbet etti.

Yeni eğitim-öğretim yılının tüm eğitim camiasına, öğrencilere ve velilere hayırlı olmasını dileyen Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin anaokulundan başlayıp üniversiteye kadar tüm süreçlerde eğitime ciddi destekler verdiğini söyledi. Başkan Aktaş, “Hem okul müdürlerimize, öğretmen ve öğrencilere başarılar dilemek hem de yapılan çalışmaları yerinde incelemek için iki okulumuzu da ziyaret ettik. Eğitim, bir şehrin, bir ülkenin gelişmişliğinin en önemli göstergelerinden biridir. Bu noktada yapılan yatırımların karşılık bulacağına yürekten inanıyorum. Gördüğüm güzellikler beni ziyadesiyle mutlu etti. Tüm öğrencilere, başarı ve muvaffakiyetler diliyorum” diye konuştu.