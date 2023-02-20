Bursa Büyükşehir’den deprem bölgesinde hijyen seferberliği

Deremde büyük hasar gören Hatay’da yaraların sarılması için canla başla çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bölgede kurduğu konteyner kentler ile ihtiyaç noktalarının ilaçlama çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor.

Hatay’da ‘seyyar tuvaletler kurulması, çadır ve konteyner kentler oluşturulması ve gelen yardımların koordineli bir şekilde dağıtılması görevlerini’ üstlenen Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilaçlama işlemlerine de ilk günden itibaren devam ediyor. Antakya ilçesindeki sabit ve seyyar tuvaletler ile ‘Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan’ konteyner kentlerde dezenfeksiyon işlemlerini sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Şubesi Müdürlüğü ekipleri, salgın hastalıkların önüne geçebilmek adına çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Düzenli olarak fare ilaçlaması da yapan ekipler, havaların ısınmasıyla birlikte haşere ilaçlamasına da start verecek. Her gün BUSKİ’nin temizlediği konteyner tuvaletlerde düzenli dezenfeksiyon çalışması yapan ekipler, Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay’daki Koordinasyon Merkezi’ndeki yemek yeme ve kalınan alanlarda da ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyor. İlerde oluşabilecek karasinek tehdidine karşı Bursa’da ekipler hazır tutulurken, ihtiyaç halinde bölgeye sevk gerçekleşecek. İlaçlama çalışmalarının düzenli olarak devam edeceği belirtildi.