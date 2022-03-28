banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Mercedes'ten büyük teslimat!
Mercedes'ten büyük teslimat!
İstanbul için ramazan imsakiyesi
İstanbul için ramazan imsakiyesi
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Bugün hava nasıl olacak? 28 Mart 2022
Bugün hava nasıl olacak? 28 Mart 2022

Bursa Büyükşehir’den Ana Kucağı eğitim merkezleri zincirine yeni halka

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Ana Kucağı okul öncesi eğitim merkezlerinden 18’incisi Emek’te açıldı.

BURSA 28.03.2022, 15:25
Bursa Büyükşehir’den Ana Kucağı eğitim merkezleri zincirine yeni halka

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Ana Kucağı okul öncesi eğitim merkezlerinden 18’incisi Emek’te açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019-2020 eğitim döneminde 6 nokta ile eğitime başlayan Ana Kucağı eğitim merkezleri zincirine yeni halkalar eklenmeye devam ediyor. Osmangazi, Yıldırım, Gemlik, Gürsu, Karacabey, Orhangazi, Yenişehir ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki hizmet noktalarına Osmangazi Emek Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezi de eklendi. Kısa zamanda 8 ilçede 18 merkez, 135 öğretmen ve 3 bine yakın öğrenciyle dev bir eğitim ordusuna dönüşen ana kucağı merkezleri, Emek Mahallesi’ndeki çocuklar için de hizmet verecek. 6 sınıf, 1 yemekhane ve 1 oyun odası bulunan Emek Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezi’nde, 6 sabah grubu ve 6 öğlen grubu olmak üzere toplam 12 grupta 135 öğrenci eğitim görüyor. Diğer hizmet noktalarında olduğu gibi bu merkezde de çocukların tüm kırtasiye malzemeleri ile sabah kahvaltısı ve 1 öğün yemekleri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

3000’e yakın çocuğa eğitim

Emek Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezi’nin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın 17 ilçesinde çalışmaların aralıksız sürdüğünü, en ücra köşelere kadar hizmet götürmeye çalıştıklarını ancak kendisini en çok Ana Kucağı projelerinin heyecanlandırdığını söyledi. Ana Kucağı çocuk eğitim merkezlerinde derslere 2019-2020 eğitim döneminde başladıklarını hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, bu dönemde 50 adet yeni merkez açmayı hedeflediklerini açıkladı. Okul öncesi eğitim alan çocukların genellikle okul yıllarında daha başarılı olduğunu ve kendilerini rahat ifade edebildiğini belirten Başkan Aktaş, geleceğimiz olan çocuklara her türlü yatırımı yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Merkezlerde Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun eğitimler verildiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Değerler eğitimi, İngilizce eğitimleri ve kendi oluşturduğumuz ‘Şehrim Bursa’ müfredatını işliyoruz. Çocuklarımıza Bursa’nın tarihini, kültürel ve manevi değerlerini tanıtıyor ve öğretiyoruz. Bu merkezlerimizde okul öncesi eğitim hizmeti alamayan çocuklarımıza kaliteli ve ücretsiz eğitim imkanı sağlıyoruz. 6 nokta faaliyetlerine başlayan çocuk merkezlerimizin sayısını 18’e yükselttik. Emek Ana Kucağı ile bu halka taçlanmış oldu. ‘Bugüne kadar artan kapasitemizle birlikte’ 3000’e yakın çocuğumuza 135 öğretmenimiz ile okul öncesi eğitimler vererek, ailelere destek olduk ve olmaya devam ediyoruz. Sabah ve öğlen olmak üzere ikili sistemde eğitim hizmeti sunuluyor. Her öğrencimizin çanta, kırtasiye malzemeleri ve eğitim setleri de Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Geleceğin mimarları, mühendisleri, iş insanları, anne ve babaları bu merkezlerde eğitilecek” dedi.

Açılan merkezlerde eğitim alan çocukların başarılarından mutluluk duyduklarını söyleyen Başkan Aktaş, “Sayıyı 45-50’lere çıkarttığımızda göreceksiniz ki bu ateş tüm Bursa’yı sarmış olacak. Çalışan arkadaşlarımız da kendi evlatları gibi ilgilenip eğitim veriyor. Daha huzurlu bir Bursa istiyorsak, geleceğimiz olan yavrularımız için bu çalışmaları yapmalıyız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mahallemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, çocukların gelişiminde önemli bir yeri olan ana kucaklarını birçok noktada hizmete alan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu sene 40 bin ana sınıfı açtığını hatırlatan Kılıç, Bursa’nın dört bir köşesine ana kucağı hizmeti götüren Büyükşehir Belediyesi’nin de bu anlamda çok önemli bir misyonu yerine getirdiğini belirtti. Çocukların başarısının ülkenin başarısı olacağını kaydeden Kılıç, “Şu anda genç mühendislerimiz nasıl SİHA ve İHA’ları yaparak ilklere imza atıyorsa, buralarda eğitim alan çocuklarımız da Türkiye’nin yeni başarı hikayelerini yazacaktır. Ana kucağımızın bölgemize, mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Zekai Gümüşdiş Mahalle Muhtarı Talip Abdioğlu, bölge halkının bu yöndeki talebini en kısa sürede gideren Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Muhtar Abdioğlu tarafından, yapılan yatırım nedeniyle Başkan Aktaş’a çiçek takdim edildi.

Konuşmaların ardından Başkan Alinur Aktaş ve beraberindekiler, çocuklarla birlikte Emek Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezi’nin açılış kurdelesini kesti. Ardından Başkan Aktaş, Ana Kucağını gezerek çocuklarla sohbet etti.

Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19