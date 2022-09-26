Bursa Büyükşehir kış spor okulları başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kış Spor Okulları sayesinde çocuklar kış döneminde de sporun keyfini doyasıya yaşayacak.

Çocukları birçok branşta ‘birbirinden donanımlı tesislerde’ sporla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, 2022-2023 Kış Spor Okulları eğitimlerine başladı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyespor Kulübü işbirliği ile düzenlenen 2022-2023 Kış Spor Okulları, her yıl olduğu gibi yine 20 bine yakın çocuğu sporla buluşturmayı hedefliyor.

20 Eylül 2022-4 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Kış Spor Okulları’nda 4-16 yaş aralığındaki çocuklar, 13 branşta Büyükşehir Belediyesi’nin modern tesislerinde eğitim alacak. Yüzme, okçuluk, kort tenisi, boks, voleybol, basketbol, jimnastik, satranç, tekvando, masa tenisi, güreş, karate ve judo branşlarında 3 spor kompleksi, 2 spor tesisi, 5 yüzme havuzu ve 16 ‘branşa özgü’ spor salonunda gerçekleştirilecek kış spor okulları temel çalışmaları, uzman eğitmenlerden oluşan kadro tarafından yapılacak.

Kış Spor Okulları’nda yüzme branşı Fethiye, Şahin Başol, Gürsu, Kestel ve Mihraplı Kadınlar Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilecek. Eğitimler, toplamda 9 dönem sürecek ve 4 haftalık periyotlarda, cumartesi ve pazar günleri olacak şekilde, kız-erkek karışık verilecek.