Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Özge Bayrak Bağcı Portekiz’de gümüş madalya kazandı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda madalya avını sürdürürken, kulübün milli badmintoncusu Özge Bayrak Bağcı, Portekiz’de düzenlenen 58. Portekiz Badminton Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı.

Bursa’ya ve ülkemize birçok madalya kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyespor, Portekiz’deki organizasyonda da sporcusunun elde ettiği dereceyle bir kez daha gururlandı. 45 ülkeden sporcuların mücadele ettiği ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Özge Bayrak Bağcı, finale yükselerek ilk 2 sırayı garantiledi. Şampiyonluk maçında bir başka Türk badmintoncu Neslihan Yiğit Arın’la karşılaşan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Özge Bayrak Bağcı rakibine 2-0 yenilirken şampiyonayı ikinci bitirdi ve gümüş madalyanın sahibi oldu.