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Bursa Büyükşehir Belediyesporlu okçulardan tam isabet

Minikler ve Yıldızlar Okçuluk İl Şampiyonası’nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, başarılı sonuçlarına yenilerini eklediler.

BURSA 01.08.2022, 11:38
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu okçulardan tam isabet

Minikler ve Yıldızlar Okçuluk İl Şampiyonası’nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, başarılı sonuçlarına yenilerini eklediler.

Osmangazi Okçuluk Tesisleri’nde gerçekleştirilen organizasyonda miniklerde 9-12 yaş, yıldızlarda ise 13-14 yaş gruplarında sporcular madalya mücadelesi verdi. Olimpik okçuluk branşında gerçekleştirilen şampiyonada Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, 5 birincilik, 1 ikincilik ve 2 üçüncülük olmak üzere 8 madalya kazanmayı başardı. Organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nden Taha İşbilir 9-10 yaş erkeklerde, Zeynep Çomak 11-12 yaz kızlarda, Ömer Berk Tekin 11-12 yaş erkeklerde, Bilal Numan İnan 13-14 yaş erkeklerde ve Nihan Nida Uzunsoy ise 13-14 yaş kızlarda birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Şimal Gürdal 11-12 yaş kızlarda ikinci olurken, Salih Kerem Rençber 11-12 yaş erkeklerde ve Yekta Eren Turgut ise 13-14 yaş erkeklerde üçüncü olarak bronz madalya kazanmayı başardı.

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