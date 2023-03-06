Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Hatice Kübra İlgün Bulgaristan’dan gümüş madalyayla döndü

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren Bulgaristan Açık Tekvando Turnuvası 5 Mart’ta gerçekleştirilirken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün olimpiyat üçüncüsü milli tekvandocusu Hatice Kübra İlgün organizasyonda ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen turnuvada 12’si erkek, 8’i kadın olmak üzere 20 milli sporcu tatamiye çıkarken, 57 kiloda mücadele eden Hatice Kübra İlgün de madalyayı yine es geçmedi. Büyük heyecanın yaşandığı organizasyonda milli tekvandocular 2 altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 10 madalya kazanırken, Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Hatice Kübra İlgün de gümüş madalya kazanarak kürsüde yer aldı.