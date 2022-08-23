banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Sıcak hava yerini yağışa bırakıyor
Sıcak hava yerini yağışa bırakıyor
Bu meslekte çırak bulmak artık çok zor
Bu meslekte çırak bulmak artık çok zor
Trabzonspor Avrupa’da 141. maçına çıkıyor
Trabzonspor Avrupa’da 141. maçına çıkıyor
Artvin’de 1 kg bal 17 bin liraya satıldı
Artvin’de 1 kg bal 17 bin liraya satıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçilerden 2 organizasyonda 9 madalya

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler Taşköprü ve Şile’de katıldıkları 2 organizasyonda 1 birincilik, 2 ikincilik ve 6 üçüncülük olmak üzere 9 madalya kazandılar.

BURSA 23.08.2022, 12:13
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçilerden 2 organizasyonda 9 madalya

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler Taşköprü ve Şile’de katıldıkları 2 organizasyonda 1 birincilik, 2 ikincilik ve 6 üçüncülük olmak üzere 9 madalya kazandılar.

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler ilk olarak Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri’nde Er Meydanı’na çıktılar. 19 Ağustos 2022’de gerçekleştirilen organizasyonda minik 1 boyunda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Rüstem Öztürk birinci olurken, ayak boyunda Uğurcan Humar ikinci, minik 1 boyunda Ali Rıza, teşvik 1 boyunda Melih Öztürk, teşvik 2 boyunda Rüstem Öztürk ve deste küçük boyunda Mikail Bilen üçüncü olmayı başardı. 21 Ağustos 2022’de Taşköprü’de yapılan Altınkiraz Yağlı Güreşleri’nde ise Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler 3 madalya kazandı. Büyük heyecanın yaşandığı organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Mehmet Hüseyin Altunakar ayak boyunda ikinci olurken, İsa Çetin tozkoparan boyunda ve Mustafa Çelik ise ayak boyunda bronz madalya kazandı.

Yorumlar (0)
30°
parçalı bulutlu