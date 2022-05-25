Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler ‘Er Meydanı’nda rakip tanımadı

Türkiye’nin Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nden sonra aralıksız şekilde düzenlendiği ender organizasyonlardan olan ve bu yıl 346.’sı düzenlenen Mustafakemalpaşa Belediyesi Kabulbaba Yağlı Güreşleri, yine büyük bir coşkuya sahne oldu.

14 boyda 191 pehlivanın ‘Er Meydanı’na çıktığı organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün sporcuları da başarılarıyla göz doldurdu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da takip ettiği ve büyük heyecanın yaşandığı Kabulbaba Yağlı Güreşleri’nde Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Yalçın Üncül başpehlivan olurken, kulübün sporcuları organizasyonu 4 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 9 madalyayla tamamladı.

Müsabakalarda baş boyunda ‘Er Meydanı’na çıkan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Yalçın Üncül, tüm rakiplerini mağlup ederek organizasyonun başpehlivanı olmayı başardı. 346.’sı düzenlenen Kabulbaba Yağlı Güreşleri’nde ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nden Bekircan Özturgut büyük orta boyunda, Berk Avcı deste büyük boyda ve Uğurcan Humar da ayak boyunda altın madalyaya ulaştı. Büyük heyecanın yaşandığı organizasyonda ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Emre Durmaz tozkoparan boyunda ikinci, Mertcan Diken teşvik 2 boyunda ikinci, Şahin İsmail teşvik 2 boyunda üçüncü, Rüstem Öztürk minik 2 boyunda ikinci, Yunus İsmailoğlu minik 1 boyunda üçüncü olmayı başardı.