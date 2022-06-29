Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler 17 madalya kazandı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreşçileri 26 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen 2 organizasyonda 17 madalya kazanmayı başardı.

Kulübün güreşçileri Kütahya’da düzenlenen 661. Domaniç Yağlı Güreşleri’nde 7 madalya kazanırken, Bursa’da gerçekleştirilen Bursa Dadaşlar 1. Geleneksel Karakucak Güreşleri’ni 10 madalyayla tamamladı. 26 Haziran 2022 tarihinde Kütahya’da gerçekleştirilen 661. Domaniç Yağlı Güreşleri’nde Muhammed Öztürk tozkoparanda, Uğurcan Humar Ayak boyunda, Mehmet Hüseyin Altunakar ayak boyunda, Aslan Öztürk deste küçük boyda, Alperen Atar deste büyük boyda birinci olurken, Yunus Emre Bedirsoy teşvik 2 boyunda ve İsa Çetin ise tozkoparan boyunda üçüncü olarak bronz madalya kazanırken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü organizasyonu 7 madalyayla kapattı. Yine 26 Haziran’da düzenlenen Bursa Dadaşlar 1. Karakucak Güreşleri’nde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nden Emre Şahin büyükler 50 kiloda, Furkan Doğan büyükler 75 kiloda, Hasan Emin Gürbüz büyükler 90 kiloda, Mustafa Çelik de miniklerde birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Bursa Büyükşehir Belediyespor’un diğer sporcularından Ali Zor’un büyükler 70 kiloda, Fatih Yıldırım’ın büyükler 75 kiloda, Bilal Hatipoğlu’nun büyükler 90 kiloda, Halis Afrailon’un minikler 53 kiloda ve İlhan Öztürk’ün minklerde ikinci olduğu organizasyonda Mevlütcan Yazıcıoğlu ise büyükler 60 kiloda üçüncü olmayı başardı.