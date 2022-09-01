Bursa Büyükşehir Belediyesporlu badmintonculardan 13 madalya

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, 29-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen 17 Yaş Altı Badminton Bursa İl Birinciliği’nde elde ettikleri derecelerle yüzleri güldürdü.

Gürsu Sporcu Fabrikası’nda yapılan organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, 4 birincilik, 4 ikincilik ve 5 üçüncülük olmak üzere 13 madalya kazandı. Büyük heyecanın yaşandığı İl Birinciliği’nde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nden Melek Hamdioğlu tek bayanlarda, Mizyal Zor eşi Yaren Duru ile çift bayanlarda ve Mizyal Zor-Berkant Zor karışık çiftlerde altın madalya kazandı. Organizasyonda ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nden Berkant Zor tek erkeklerde, Irmak Demirhan-Melek Hamdioğlu çift bayanlarda, Metehan Selim Dönmez ise eşi Yaren Duru ile karışık çiftlerde ikinci olurken, Irmak Demirhan tek bayanlarda, Metehan Selim Dönmez-Efe Kağan Aşık çift erkeklerde, Kübra Yılmaz-Şafak Sude Büyükarazlı çift bayanlarda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.