Bursa Büyükşehir Belediyesporlu atletlerden 12 madalya, 1 kupa

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Nurullah İvak Atmalar Kupası, Komple Atlet Kupası, Analig yarı finalleri ve Anadolu Yıldızlar Ligi’nde Bursa Büyükşehir Belediyespor fırtınası esti.

Atıcılar Olimpik Atletizm Stadı’nda gerçekleştirilen organizasyonda 800’ü aşkın sporcu madalya mücadelesi verirken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları 12 madalya kazandı. 7-8 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenen yarışlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor ayrıca Nurullah İvak Atmalar Kupasıve Kulüplerarası U18 Ligi’nde de üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı.

Büyük heyecanın yaşandığı organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nden Sümeyye Nur Şirin disk atmada 48.29’luk derecesiyle birinci, gülle atmada ise 11.18’lik derecesiyle ikincilik madalyası kazandı. Geniş katılıma sahne olan yarışlarda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Arzu Atlı 48.57’lik derecesiyle birincilik kürsüsünde yer alırken, Nejla Uzak 15.90’lık derecesiyle olimpik deneme 100 metre engelli yarışında altın madalyanın sahibi oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Ecrin Zeynep Geyik, Anadolu Yıldızlar Ligi’nde cirit atmada 38.26’lık derecesiyle birinci olmayı başarırken, U16 kızlarda 26.19’luk derecesiyle ikincilik kürsüsünde yer aldı.

Atıcılar Olimpik Atletizm Stadı’ndaki organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nden Birsen Kuşoğ çekiç atmada 53.08’lik derecesiyle, Emine Selda Kırdemir çoklu branşlarda 4 bin 624 puanla, Nagehan Sümer ise Anadolu Yıldızlar Ligi yüksek atlamada 1.46’lık derecesiyle gümüş madalya kazandı. Organizasyonda ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nden Ecren Şahinli gülle atmada 10.48, Deniz Yaylacı çekiç atmada 63.37 ve Hiranur Bayraktar ise Anadolu Yıldızlar Ligi 60 metre yarışında 8.38’lik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı. Nurullah İvak Atmalar Kupası, Komple Atlet Kupası, ANALİG yarı finalleri ve Anadolu Yıldızlar Ligi’nde sporcuları 12 madalya kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Nurullah İvak Atmalar Kupası ve Kulüplerarası U18 Ligi’ni ise üçüncülük kupasıyla tamamladı.