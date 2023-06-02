Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü kanocuları Slovakya’dan 4 madalyayla döndü

Slovakya’da düzenlenen ve 16 ülkeden 366 sporcunun madalya mücadelesi verdiği Bratislava Ragetta Yarışları’nda mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları başarılı sonuçlarla döndü. 26-28 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda Milli Takım adına suya inen kanocular, 4 bronz madalya kazandılar. Yarışlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Simge Kaya, Bedirhan Çıktay ve Emircan Ayaklı yer alırken, K1 U23 Erkekler 200 metrede mücadele eden Emircan Ayaklı, eleme serisini zirvede tamamlarken, A Final yarışını üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

C1 U23 Erkekler 1000 metre kategorisinde ülkemizi temsil eden bir başka Büyükşehir Belediyesporlu Bedirhan Çıktay ise yarışı üçüncü bitirdi ve bronz madalya almaya hak kazandı. K2 Genç Kadınlar 1000 metre yarışında da Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Simge Kaya, Zilan Yılmazer ile ülkemizi temsil etti. Kaya-Yılmazer ikilisi yarış sonunda üçüncülüğe ulaşmayı başardı ve bronz madalya elde ettiler. Simge Kaya, K4 Genç Kadınlar 500 metre yarışında ise Zilan Yılmazer, Evrim Bostancı ve Özge Nas Yıldız ile madalya mücadelesi verdi. Dörtlü bu yarışı da üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı.