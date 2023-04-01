Bursa Büyükşehir Belediyespor Karaman deplasmanında

Kadınlar Hentbol 1. Ligi B Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 17. hafta mücadelesinde 2 Nisan 2023 Pazar günü deplasmanda Karaman Minik Atılım’la karşı karşıya gelecek.

Ligin ilkyarısında 32-20 mağlup ettiği rakibiyle Karaman Merkez Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek Bursa Büyükşehir Belediyespor, saat 14.00’te başlayacak maçtan da galibiyetle ayrılıp liderliğini sürdürmek istiyor. Karşılaşmayı Hamza Sukan, Halil Kılıç hakem ikilisi yönetecek. Bu karşılaşma öncesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligde oynadığı 14 maçta 13 galibiyet, 1 yenilgiyle liderlik koltuğunda yer alırken, Karaman Minik Atılım ise 15 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi ile 4. sırada bulunuyor.