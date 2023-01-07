Bursa Büyükşehir Belediyespor ikinci yarıya sahasında Ziraat Bankkart maçıyla başlıyor

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonunun ikinci yarısı başlarken, Bursa Büyükşehir Belediyespor, 14. haftada 8 Ocak 2023 Pazar günü (yarın) sahasında Ziraat Bankkart’ı konuk edecek.

Ligin ilk yarısında oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, 5 yenilgi alan ve devreye 6. sırada giren Bursa Büyükşehir Belediyespor, 13 maçta 11 galibiyet elde ederek ilk yarıyı 2. sırada bitiren rakibiyle Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda saat 13.30’da karşılaşacak. Trt-Spor Yıldız’dan yayınlanacak karşılaşmada Yasin Okumuş başhakem, Ahmet Oğuzhan Ünal ise yardımcı hakem olarak görev yapacak. İki ekip arasında ligin ilk yarısında Ankara’da oynanan karşılaşmayı Ziraat Bankkart 3-0 kazanmıştı.