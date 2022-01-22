Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Uludağ’daki tesisi açıldı

Bursa’nın farklı noktalarındaki 9 farklı sosyal tesiste geçtiğimiz yıl 1 milyon 350 bin kişiyi misafir eden Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURFAŞ, hizmet halkalarına Uludağ 2. Oteller Bölgesi’ndeki yeni tesisi de ekledi. Bursalıları Uludağ’da BURFAŞ kalitesiyle buluşturacak tesis törenle hizmete açıldı.

Ulaşımdan altyapıya, akıllı şehircilikten tarihi ve kültürel mirasa kadar her alanda Bursa’yı geleceğe taşıyacak yatırımları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan sosyal hizmet ve tesisler noktasında da önemli çalışmaları hayata geçiriyor. İştiraklerinden BURFAŞ marifetiyle kentin 9 farklı noktasındaki sosyal tesislerde Bursalılara hizmet veren ve geçtiğimiz yıl 1 milyon 350 bin kişiyi bu tesislerde ağırlayan Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’a da bir sosyal tesis kazandırdı. Teleferiğin 2. Oteller Bölgesi’ndeki son istasyonu olan Kurbağakaya İstasyonunun üst katını kafe ve restoran olarak dizayn eden Büyükşehir Belediyesi, Bursalıları Uludağ’da da BURFAŞ kalitesiyle buluşturacak tesisi törenle hizmete açtı. BURFAŞ Uludağ Sosyal Tesisleri’nin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa milletvekilleri Atilla Ödünç ve Refik Özen, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da katıldı.

4 mevsim hizmet

Uludağ Sosyal Tesisleri’nin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ’a gelen misafirlerin gönül rahatlığıyla yararlanabileceği, nitelikli bir hizmetin sunulacağı tesisleri açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Hizmete açılan tesisin sadece kışın değil, yılın 12 ayı hizmet vereceğini dile getiren Başkan Aktaş, "Çalışmaların haziran ayında başladığı tesisimizi yaklaşık 2,5 milyon liralık yatırımla tamamladık. Misafirlerimiz bu tesislerde deneyimli personelin güler yüzlü ve özenli hizmetini bulacak. Aynı anda 200 kişiye hizmet verebilecek kapasitede olan Uludağ Sosyal Tesislerimize özel yüzde 30 para puan yüklemesi yapılacak. Bunun yanında biliyorsunuz teleferikte cuma günleri halk günü uygulaması yapılıyor. Bu tesisimizde de cuma günleri halk gününe özel yüzde 50 para puan uygulaması gerçekleştireceğiz. Sosyal tesisimiz restoran kısmında et menüleri, fırında pide çeşitleri ve kafeterya kısmında zengin menü içeriğiyle hizmet verecek" dedi.

Alan Başkanlığı’nda sona doğru

Uludağ’da 7-8 farklı kurumun söz hakkı olması nedeniyle yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik olarak başlanan Uludağ Alan Başkanlığı konusunda da önemli bir mesafe alındığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Alan Başkanlığıyla alakalı geçtiğimiz günlerde milletvekillerimiz ve ilgili bakanlıklarımızla bir online toplantımız oldu. Konu şubat ayında meclise gelecek. Evet bütün kurumlar işin bir ucundan tutuyor ama bir birliktelik yok. İşte Alan Başkanlığı bu birlikteliği sağlayacak. Biz Büyükşehir olarak elimizden geleni yapıyoruz. Altyapıyı bitirdik. Altyapı gereksinimleri noktasında BUSKİ marifetiyle ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Yine İller Bankası’nda sağlanan finansmanla hayata geçireceğimiz atık su arıtma tesisi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Biz Uludağ’ın 4 mevsim hizmet vererek, hem kent hem ülke ekonomisine katkı sağlaması için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Bursa Milletvekili Refik Özen ise sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin değeri olan Uludağ’ın hak ettiği yerde olması noktasında hem genelde hem yerelde çok ciddi çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı noktasında önemli hizmetler yapıldığını kaydeden Özen, hizmete açılan sosyal tesisin hayırlı olmasını diledi.

Bursu Milletvekili Atilla Ödünç de artık günü birlik olarak Uludağ’a çıkan vatandaşların da gönül rahatlığı ile yararlanabileceği bir tesis olduğunu belirterek, bölgeye yapılan yatırımlar nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Başkan Aktaş ve protokol üyeleri daha sonra sosyal tesisi gezdi.