banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Türkçe Tweetlerinin Sır Perdesi Aralandı!
Türkçe Tweetlerinin Sır Perdesi Aralandı!
Yurtta hava durumu!
Yurtta hava durumu!
Elazığ’da deprem!
Elazığ’da deprem!
Mustafa Sarıgül'ün “5T formülü
Mustafa Sarıgül'ün “5T formülü" ne?

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Uludağ’daki tesisi açıldı

Bursa’nın farklı noktalarındaki 9 farklı sosyal tesiste geçtiğimiz yıl 1 milyon 350 bin kişiyi misafir eden Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURFAŞ, hizmet halkalarına Uludağ 2. Oteller Bölgesi’ndeki yeni tesisi de ekledi. Bursalıları Uludağ’da BURFAŞ kalitesiyle buluşturacak tesis törenle hizmete açıldı.

BURSA 22.01.2022, 16:25
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Uludağ’daki tesisi açıldı

Bursa’nın farklı noktalarındaki 9 farklı sosyal tesiste geçtiğimiz yıl 1 milyon 350 bin kişiyi misafir eden Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURFAŞ, hizmet halkalarına Uludağ 2. Oteller Bölgesi’ndeki yeni tesisi de ekledi. Bursalıları Uludağ’da BURFAŞ kalitesiyle buluşturacak tesis törenle hizmete açıldı.

Ulaşımdan altyapıya, akıllı şehircilikten tarihi ve kültürel mirasa kadar her alanda Bursa’yı geleceğe taşıyacak yatırımları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan sosyal hizmet ve tesisler noktasında da önemli çalışmaları hayata geçiriyor. İştiraklerinden BURFAŞ marifetiyle kentin 9 farklı noktasındaki sosyal tesislerde Bursalılara hizmet veren ve geçtiğimiz yıl 1 milyon 350 bin kişiyi bu tesislerde ağırlayan Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’a da bir sosyal tesis kazandırdı. Teleferiğin 2. Oteller Bölgesi’ndeki son istasyonu olan Kurbağakaya İstasyonunun üst katını kafe ve restoran olarak dizayn eden Büyükşehir Belediyesi, Bursalıları Uludağ’da da BURFAŞ kalitesiyle buluşturacak tesisi törenle hizmete açtı. BURFAŞ Uludağ Sosyal Tesisleri’nin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa milletvekilleri Atilla Ödünç ve Refik Özen, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da katıldı.

4 mevsim hizmet

Uludağ Sosyal Tesisleri’nin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ’a gelen misafirlerin gönül rahatlığıyla yararlanabileceği, nitelikli bir hizmetin sunulacağı tesisleri açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Hizmete açılan tesisin sadece kışın değil, yılın 12 ayı hizmet vereceğini dile getiren Başkan Aktaş, "Çalışmaların haziran ayında başladığı tesisimizi yaklaşık 2,5 milyon liralık yatırımla tamamladık. Misafirlerimiz bu tesislerde deneyimli personelin güler yüzlü ve özenli hizmetini bulacak. Aynı anda 200 kişiye hizmet verebilecek kapasitede olan Uludağ Sosyal Tesislerimize özel yüzde 30 para puan yüklemesi yapılacak. Bunun yanında biliyorsunuz teleferikte cuma günleri halk günü uygulaması yapılıyor. Bu tesisimizde de cuma günleri halk gününe özel yüzde 50 para puan uygulaması gerçekleştireceğiz. Sosyal tesisimiz restoran kısmında et menüleri, fırında pide çeşitleri ve kafeterya kısmında zengin menü içeriğiyle hizmet verecek" dedi.

Alan Başkanlığı’nda sona doğru

Uludağ’da 7-8 farklı kurumun söz hakkı olması nedeniyle yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik olarak başlanan Uludağ Alan Başkanlığı konusunda da önemli bir mesafe alındığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Alan Başkanlığıyla alakalı geçtiğimiz günlerde milletvekillerimiz ve ilgili bakanlıklarımızla bir online toplantımız oldu. Konu şubat ayında meclise gelecek. Evet bütün kurumlar işin bir ucundan tutuyor ama bir birliktelik yok. İşte Alan Başkanlığı bu birlikteliği sağlayacak. Biz Büyükşehir olarak elimizden geleni yapıyoruz. Altyapıyı bitirdik. Altyapı gereksinimleri noktasında BUSKİ marifetiyle ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Yine İller Bankası’nda sağlanan finansmanla hayata geçireceğimiz atık su arıtma tesisi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Biz Uludağ’ın 4 mevsim hizmet vererek, hem kent hem ülke ekonomisine katkı sağlaması için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Bursa Milletvekili Refik Özen ise sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin değeri olan Uludağ’ın hak ettiği yerde olması noktasında hem genelde hem yerelde çok ciddi çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı noktasında önemli hizmetler yapıldığını kaydeden Özen, hizmete açılan sosyal tesisin hayırlı olmasını diledi.

Bursu Milletvekili Atilla Ödünç de artık günü birlik olarak Uludağ’a çıkan vatandaşların da gönül rahatlığı ile yararlanabileceği bir tesis olduğunu belirterek, bölgeye yapılan yatırımlar nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Başkan Aktaş ve protokol üyeleri daha sonra sosyal tesisi gezdi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Fenerbahçe 23 39
4. Adana Demirspor 23 37
5. Beşiktaş 23 36
6. Alanyaspor 22 35
7. Hatayspor 22 35
8. Başakşehir 21 34
9. Kayserispor 22 31
10. Gaziantep FK 21 31
11. Sivasspor 23 30
12. Karagümrük 23 30
13. Galatasaray 22 27
14. Giresunspor 22 26
15. Kasımpaşa 22 24
16. Göztepe 22 24
17. Antalyaspor 22 23
18. Rizespor 22 21
19. Altay 22 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Bandırmaspor 20 33
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 20 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Gençlerbirliği 21 26
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 21 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Tottenham 19 36
6. Arsenal 20 35
7. M. United 21 35
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Aston Villa 21 26
11. Leicester City 19 25
12. Crystal Palace 21 24
13. Southampton 21 24
14. Brentford 22 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 20 14
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 21 45
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Valencia 21 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Espanyol 22 27
12. Celta Vigo 21 26
13. Osasuna 21 25
14. Granada 21 24
15. Elche 21 22
16. Getafe 21 21
17. Mallorca 20 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 21 17
20. Levante 21 11