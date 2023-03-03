Bursa Büyükşehir Belediyesi’de yaraları sarmaya devam ediyor

Depremin yaralarını sarmak için afet bölgesinde gece gündüz demeden çalışan Büyükşehir Belediyesi, Bursa’da misafir edilen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için de tüm imkanlarını seferber ediyor. Depremzedeler, eğitimden ulaşıma, kültürel etkinliklerden psikolojik desteğe kadar tüm hizmetlere tek noktadan başvuru yaparak ulaşabiliyorlar.

Türkiye’yi yasa boğan depremlerin ardından AFAD’ın kontrolünde bölgeden tahliye edilen depremzedeler, Bursa’da adeta kendi evlerinde gibi karşılanıyor. Gerek deprem bölgesindeki yaraların sarılması gerekse de bölgeye yardımların ulaştırılması noktasında önemli çalışmalara imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, kente gelen depremzedelerin morallerini yüksek tutmak için de gerekli her türlü çalışmaya imza atıyor. Depremzedelerin gıdadan giyime tüm ihtiyaçlarının karşılandığı Kardeşlik Mağazası, şehir içi ücretsiz, ücretsiz üniversite hazırlık kursları, BUSMEK eğitimleri, psikolojik danışmanlık, şehir içi gezi turları gibi hizmetleri devreye alan Büyükşehir Belediyesi, depremin psikolojik izlerini silmeye çalışıyor. Depremzedelerin bu hizmetlere kolaylıkla ulaşımı için de ağırlıklı olarak kaldıkları yurtlara Büyükşehir Belediyesi tarafından başvuru stantları açılıyor.

Nilüfer Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nda kurulan stantlara da depremzedeler büyük ilgi gösterdi. Geçici de olsa Bursa’ya yeni bir yaşama başlayan afetzedeler, yararlanmak isterikleri tüm hizmetler için kolaylıkla başvurularını yaptı.

Başvuru sırasında afetzedeler çarkıfelek bilgi yarışması ile hem keyifli zaman geçirdi hem de Bursa’yı daha yakında tanıma imkanı buldu. BUSMEK tarafından kurulan ebru sanatı stantı da özellikle küçük depremzedelerin ilgi odağı oldu. Afetzede çocuklar hocaları ile birlikte ebru sanatı çalışmalarına katıldı. Ebru çalışmalarını kurutmaya alırken fotoğraflanan çocukların bir nebze de olsa yüzleri güldü.