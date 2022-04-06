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Bursa Büyükşehir Belediyesi staj başvuruları başladı
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde staj yapmak isteyen öğrenciler için başvuru süreci başladı.
BURSA 06.04.2022, 13:08
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde staj yapmak isteyen öğrenciler için başvuru süreci başladı.
Yapılan yazılı açıklamada, "Bursa Büyükşehir Belediyesi ’2022 Yılı Zorunlu Yaz Staj Başvuruları’ 6 Nisan - 8 Mayıs 2022 tarihleri arasında https://biko.bursa.bel.tr/ adresi üzerinden online yapılacaktır" denildi.