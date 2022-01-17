Bursa Büyükşehir Belediye personeline ‘enerji verimliliği’ eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarında enerjinin hem verimli hem de ‘konforu düşürmeden’ tasarruflu kullanılması konusunda personele eğitim verildi.

Meclis salonunda gerçekleştirilen ve oldukça ilgi toplayan eğitim, Bursa İl Enerji Yönetim Birimi’nden Ercan Baş ile Büyükşehir personeli Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi Murat Durmuş tarafından verildi. Eğitimde; hizmet binalarında aydınlatma, klima, ısınma, elektronik cihazlar ve bilgisayar kullanımı konularında enerjinin nasıl sarf edileceği, ayrıca iş yeri dışında günlük hayatta çevre dostu bir hayatın nasıl sürdürüleceği ve fosil yakıtların olumsuz etkileri ele alındı.

Eğitimin son bölümünde; enerji verimliliği ve yönetimi alanında bilinçli davranma, kapasite geliştirmenin önemi ve gelecek nesillere nasıl bir yaşamsal enerji potansiyeli bırakabileceği konularına vurgu yapıldı.