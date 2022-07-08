Bursa Büyükşehir ailesi bayramlaştı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ ve bağlı şirketlerin çalışanlarıyla bayramlaşarak, tüm personele iyi bayramlar diledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilk olarak Acemler’deki BUSKİ yerleşkesinde BUSKİ personeli ile bir araya geldi. Buradaki törende personelle bayramlaşan Başkan Aktaş, daha sonra yeni hizmet binasında katları tek tek gezerek, personelin bayramını kutladı. Özellikle kurban atıkları ile ilgili olarak hem personeli hem de Bursalıları uyaran Başkan Aktaş, “Nice bayramlara, sağlıkla, sıhhatle, çoluk çocuklarınızla eresiniz inşallah. Bu bayram Kurban Bayramı ve kurban atıklarının bertarafı noktasında her bir kardeşimizin ayrı bir dikkat içerisinde olmasını özellikle istirham ediyorum. İlçe belediyelerimiz ve Büyükşehir Belediyemiz gerekli hassasiyeti ve özeni gösterecekler ama kurbanların usulüne uygun yerlerde kesilmesi ve o atıkların bertaraf edilmesi noktasında herkesin bir hassasiyet içerisinde olmasını istiyorum. 7/24 esaslı çalışması gereken bütün ekiplerimiz sahada hazır olacaklar. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu bayram süresince vatandaşımızın rahat, huzurlu bir şekilde bayram geçirmesi için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağız. Bayramın 1. ve 2. günü ulaşım her kademede ücretsizdir, özellikle hem metroda hem halk otobüslerinde hem de BURULAŞ otobüslerinde olmak kaydıyla. Ben tekrar herkese huzurlu, sağlıklı, mutlu aileleri ile birlikte çok keyifli bir bayram diliyorum” dedi.