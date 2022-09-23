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Bursa Bölge Adliyesi hakiminin babası vefat etti
Bursa Bölge Adliyesi hakimi Ahmet Yanar’ın babası Alibey Yanar, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
BURSA 23.09.2022, 11:28
Bursa Bölge Adliyesi hakimi Ahmet Yanar’ın babası Alibey Yanar, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
İznik’in Boyalıca Mahallesi’nden Hacer Yanar’ın eşi ve Bursa Bölge Adliyesi hakimi Ahmet Yanar’ın babası Alibey Yanar (49), sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Boyalıca’nın sevilen esnaflarından olan Alibey Yanar, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası sevenleri tarafından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.