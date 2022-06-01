Bursa Bilim Festivali 2 yıl aradan sonra başlıyor

Bursa Bilim Festivali 9. Science Expo, pandemi nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından yeniden bilim meraklıları ile buluşuyor.

Bilimi ulaşılmaz ve zor olmaktan çıkarıp, toplumun tüm kesimlerini bilimle buluşturmak amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2012 yılında küçük bir bilim şenliği olarak başlatılan, bugün Türkiye’nin en büyük ve dünyanın sayılı bilim festivallerinden biri haline gelen Science Expo, ‘uzay ve havacılık’ temasıyla 09 -12 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Bilim meraklılarının özlemle beklediği Bursa Bilim Festivali 9. Science Expo’nun tanıtım toplantısı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2012 yılında projeyi başlatan dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye teşekkür ederek başladığı konuşmasında, şenliği ilk yılında bile 40 bini aşkın kişinin ziyaret ettiğini hatırlattı. ‘Başımıza İcat Çıkarın’ felsefesi ile katılımcıları üretmeye ve yaparak, yaşayarak öğrenmeye yönlendiren Bursa Bilim Şenliği, sonraki 4 yıl boyunca da bilimi sokağa indirerek Merinos Park’ta yapıldığını ifade eden Başkan Aktaş, “Etkinliğimizi Türk Hava Yolları isim sponsorluğunda, BEBKA desteği ile Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, BTSO, GUHEM, İŞKUR, BİKO iş birliği ile hayata geçiriyoruz. Türkiye’de bilim şenliklerinin yaygınlaşması ve diğer illere yayılımı sonrasında yeni bir vizyonla harekete geçen Bursa Bilim Şenliğimiz, 2017 yılından itibaren Turkish Airlines Science Expo adı ile yoluna devam ederek içerisine meslekler yarışıyor, atölyeler, hava araçları yarışmaları, akıl ve zekâ oyunları, kariyer günleri, proje yarışmalarını da kattı. Türkiye’de bilimsel farkındalığı arttırmak amacıyla ülkemizde ilk kez bilimsel alanda dünya rekoru kırma denemesi yapıldı ve başarı sağlandı” dedi.

Bursa projesi

Bursa Bilim Festivali’nin, Büyükşehir Belediyesi projesi olmanın çok ötesinde bir Bursa projesi haline geldiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Pandemi dolayısıyla 2020 yılında yapmayı planladığımız 9. Science Expo’yu maalesef yapamamıştık. Çok şükür, 09-12 Haziran 2022 tarihlerinde ’Uzay ve Havacılık’ teması ile TÜYAP Fuar Merkezi ile GUHEM ve BTM bahçesinde gerçekleştireceğiz. Bilim şenliğimizde uzay ve havacılık sektöründe üretim yapan, hizmet sunan, içerisinde Türkiye Uzay Ajansı, Aselsan, Roketsan, THK, Solotürk, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, uçuş okulları, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Emniyet Müdürlüğü, Bursa İl Jandarma Komutanlığı, AFAD gibi yerel ve ulusal pek çok kamu kurumu, özel şirket, okul ve sivil toplum kuruluşu yer alacak.

Meslek liselerine özel önem

Başkan Aktaş, bu yılki festivalde meslek liselerine yönelik özel bir önem verdiklerini ve etkinlik çerçevesinde yapılacak Meslek Liseleri İstihdam Buluşması’na Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in de katılacağını söyledi. Türkiye’de ilk olan Meslek Liseleri İstihdam Buluşması’na ayrı bir başlık açan Başkan Aktaş, “Bursa Meslek Liseleri İstihdam Buluşması’nın ana amacı; ilimizin önde gelen firmaları ile meslek ve teknik liselerin tüm bölüm öğrenci ve mezunlarını, iş arayan veya staj olanakları ile kariyer gelişimini hedefleyen gençlerimizi buluşturmak. Ve aynı zamanda işletmelerimiz ile ilimizdeki tüm mesleki ve teknik liselerin iletişimlerini güçlendirerek projelerde iş birliklerinin önünü açarak sürdürebilirlik bakış açısı ile ülkemizin iş gücüne dinamizm kazandırmaktır. Bununla birlikte İŞKUR iş birliği ile 500’ün üzerinde Bursalı firmanın katılım sağlayacağı etkinliğimizde şirketlerimiz istihdam imkânlarını 50 bine yakın gence anlatma fırsatı bulacaklar. Türkiye’nin 12 farklı şehrinden, 16 farklı alanda, 289 takım, 472 meslek lisesi öğrencisi, alanlarında dereceye girmek için kendilerine verilen projeleri hayata geçirecek. Bursa dışından, 38 takımdan, 79 öğrenci başvurdu. Bursa dışından gelen yarışmacılarımızı İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz öğrenci yurtlarında misafir edecek, kendilerine de teşekkür ediyorum. Gelecek yıldan itibaren Meslekler Yarışıyor’u Millî Eğitim Bakanlığımız ile birlikte 81 ilimizden katılımcıyla gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Ödüllü yarışmalar

Etkinlik çerçevesinde yapılacak ödüllü yarışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Aktaş, “Meslekler Yarışıyor etkinliğinde çocuk gelişimi ve eğitiminden el sanatlarına, robotik kodlamadan iklimlendirmeye kadar 16 başlıkta öğrencilerimiz projeleriyle yarışacak. BEBKA tarafından Meslekler Yarışıyor’un birincisine 2 bin TL, ikincisine bin TL, üçüncüsüne de 500 TL para ödülü verilecek. Yine şubat ayında 104 okulun katılımı ile Türkiye’de ilk defa hayata geçirdiğimiz akıl ve zekâ oyunları Ligi’nin finalini Science Expo’da yapacağız. Tasarla-Yap-Uçur Yarışması’nda Türkiye’nin farklı yerlerinden ortaokul ve lise düzeyinde 45 takım mücadele edecek. BEBKA tarafından birinciye 5 bin TL, ikinciye 4 bin TL ve üçüncüye 3 bin TL para ödülü verilecek. Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi ve Plan-S iş birliği ile gerçekleşecek olan Patent Hackathon’da gençler, uzay ve uzay alt sistemleri ana başlığındaki vakalara 36 saat süren bir maratonda çözüm üretmeye çalışacaklar. Hackathon’un birincisine 10 bin TL, ikincisine 7 bin 500 TL ve üçüncüsüne 5 bin TL ödül verilecek. Yine GUHEM ve Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, lise öğrencilerinden oluşan ekiplerin katılımıyla Bursa Patent Hackathon’u organize edeceğiz. Bu organizasyonda da gençler uzay ve uzay alt sistemleri ana başlığındaki vakalara 2 gün boyunca çözüm üretmeye çalışacaklar” dedi.

Bilimle dolu 4 gün

Uzay ve havacılık alanında faaliyet gösteren firmaların teknolojilerinin sergileneceği şenlikte lise ve üniversite takımları da yarışmalarda derece aldıkları tasarımları ve ürünleri ile yer alacak. Günümüzde tarımda ilaçlamadan, kargo taşımacılığına, hayatın her alanında yer almaya başlayan dron teknolojisini yakından görme ve uygulama imkânı da bulacak ziyaretçiler için farklı deneyimlemeler sunacağız. Türkiye’nin her yerinden 100 gönüllümüz ile alanda toplam 3 bin kişi ile 250 bin ziyaretçimize eğlenerek öğrendikleri, başımıza icat çıkarttıkları bilim dolu 4 gün geçirmeyi vadediyoruz. Yine 11 Haziran’da ise Oğuzhan Koç konseri ile müzik dolu bir akşama şahit olacağız. Şimdiye kadar bir milyonu aşkın bilim sevdalısının ziyaret ettiği şenliğimizi mutlaka görmenizi tavsiye ediyorum. Bunun için de şehrin pek çok noktasından fuar alanına ücretsiz ulaşım imkânı sağlıyoruz. 9. Science Expo’ya emeği geçen, destek veren kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Yarının öğrencileri

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ise, Büyükşehir Belediyesi’nin, bugünün değil yarın öğrencilerinin yetiştirilmesine çok önemli katkılar sunduğunu belirterek, “Science Expo da bence bunlardan bir tanesi. Gerçekten Türkiye’de tek olarak gösterilebilecek birçok çalışmaya belediyemiz ve ilgili kurum ve kuruluşlarımız imza atıyorlar. Bursa’da gerçekten çok önemli bir nesli, yarınlara çok güzel bir şekilde hazırlıyoruz. Science Expo, ilk dinlediğimde çok etkilendiğim bir etkinlik. Bu yüzden gerçekten böyle bir gençliğin burada yetişmesine imkan veren başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

BEBKA adına konuşan Elif Boz Ulutaş ise BEBKA olarak 2015 yılından beri Bursa Bilim Şenliği’ne destek verdiklerini belirterek, Science Expo gibi etkinliklerin çocuklar ve gençlere bilime ve teknolojiye aşinalık kazandırılmasında çok önemli olduğunu vurguladı.

Bu arada festivalin tanıtım toplantısı öncesi Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin Bilim Avcıları ekibi, dikkat çekici küçük bir bilimsel deney yaptı. Davetlilerin dikkatle izlediği deneye Başkan Aktaş da eşlik etti.