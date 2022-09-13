Bursa Belediyeler Birliği Keles’te toplandı

Bursa Belediyeler Birliği’nin ’Eylül Ayı Encümen Toplantısı’ Keles Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda, birliğin 2022-2023 yıllarını kapsayan kurum içi eğitim programları ile birliğin kuruluşunun 30. yılı etkinlik takvimi ile ilgili konular görüşüldü.

Bursa’nın dağ ilçelerinden Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Osmangazi Belediye Başkanı ve Bursa Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın katıldı. Bursa Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Dündar’ın başkanlığında gerçekleştirilen Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısında, Bursa Belediyeler Birliğinin 2022-2023 yıllarını kapsayan eğitim programları görüşüldü. Ayrıca, birliğin kuruluşunun 30’uncu yılı nedeniyle yapılması planlanan etkinlik ve çalışma programları da toplantıda görüşülen konu başlıkları oldu. Toplantıda, 30’uncu kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde belediye personellerine yönelik 2 farklı eğitim semineri düzenlenmesi planlandı.

Toplantıya ev sahipliği yapan Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, toplantı öncesinde konuk belediye başkanlarına ilçeyi gezdirerek çalışmalar hakkında bilgiler verdi.