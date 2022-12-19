Bursa barajlarında kış umudu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyada iklim değişikliklerine bağlı olarak yaşanan sorunlardan Bursa’nın asgari düzeyde etkilenmesi için, BUSKİ marifetiyle gerçekleştirdiği plan ve yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Halihazırda barajlarda 60 günlük su rezervi bulunurken, ‘kış aylarında beklenen yağışlarla birlikte’ Bursa’nın 2023 yılını da sorunsuz geçirmesi bekleniyor.

Bursa’da kuraklığın en yoğun biçimde yaşandığı 2019’da bile açılan yeni derin kuyular ile Bursalıları susuz bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, gerek kayıp kaçak oranlarının minimize edilmesi gerekse kaynakların verimli kullanılmasıyla şehre bu yıl da susuzluk yaşatmayacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, barajlardaki su rezervinin Bursa’nın yaklaşık 60 günlük su ihtiyacını karşılar durumda olduğunu söyledi. Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte yağış miktarlarında da artış beklendiğini kaydeden Başkan Aktaş, “Bursa’nın su ihtiyacını karşılayan barajlarımızdan Nilüfer’in yıllık su kapasitesi 60 milyon, Doğancı Barajı’nın ise 110 milyon metreküp. An itibarıyla Doğancı Barajı’nın doluluk oranı yüzde 38, Nilüfer Barajı’nın ise yüzde 3 seviyesinde. Buradaki doluluk oranları kimseyi endişeye sevk etmesin. Yeri gelmişken, aynı havzada daha üst kottaki Nilüfer Barajı’nın varlık amacının yağışların yetersiz olduğu dönemlerde Doğancı Barajı’na su takviyesinde bulunabilmek olduğunu belirtmekte yarar görüyorum. Neticede, barajlardaki mevcut doluluk oranlarının ‘hiç yağış olmaması durumunda bile’ yaklaşık 60 gün boyunca Bursa’nın su ihtiyacını karşılayacak durumda olduğunu söyleyebilirim. Kaldı ki önümüzdeki günlerde yağmur ve kar yağışlarının da başlayacağı gerçeği göz önüne alındığında, endişe verici durum yok” dedi.

Sürekli güncel tuttukları kriz eylem planlarıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Bursa’yı susuz bırakmamaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Aktaş, suyun tasarruflu kullanılması yönünde vatandaşlardan da benzer hassasiyetleri beklediklerini vurguladı. Çınarcık Barajı’ndaki içme suyunun Bursa’nın ihtiyaçları doğrultusunda mevcut şebekeye dahil edilmesi için projeler tamamlanırken, yatırımın kredi görüşmeleriyle ilgili süreç hızla ilerliyor.