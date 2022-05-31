Bursa Ayvalıdere’ye estetik yaya köprüleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesinde Yüzüncüyıl ve 29 Ekim mahallelerini ayıran Ayvalıdere üzerine yaptırdığı estetik yaya köprüleri ile iki bölgeyi de birbirine bağlamış oldu.

Bursa’da ulaşım sorunun ortadan kalkması amacıyla raylı sistemler ve karayolu ulaşımı anlamında önemli projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaya olarak konforlu ulaşıma ulaşması için de yatırımlarına devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Nilüfer ilçesinde Yüzüncüyıl ve 29 Ekim mahallelerinin muhtarları ile mahalle sakinlerinden gelen yoğun talep üzerine, iki mahalleyi birbirinden ayıran Ayvalıdere üzerine iki adet estetik görünüme sahip yaya köprüsü yapıldı. Köprülerin konumları, her iki mahalle muhtarının da onayıyla belirlendi. 30 metre uzunluğunda 3,5 metre genişliğindeki köprüler, ulaşıma sağladığı kolaylığın yanında estetik olarak da bölgeye değer kattı.

Koku sorunu da çözülecek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yüzüncüyıl Mahallesi Muhtarı Ayşenur Sayan, 29 Ekim Mahallesi Muhtarı İsmail Keskin ve AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Eşref Kurem ile birlikte bölgenin siluetine ayrı bir renk katan köprüleri yerinde inceledi. Köprülerin yapılmasıyla ilgili hem mahalle muhtarları hem de bölge halkından yoğun talepler olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Ayvalıdere’ye ‘özgün bir tasarım ve siluette, çelik konstrüksiyon, üst geçit üzerine alüminyum döküm korkuluklar, ahşap zemin kaplama ve dekoratif aydınlatma elemanlarıyla’ konforlu ve estetik görünüm kazandırdık. Ayvalıdere, birçok dere ile atığın birleştiği yer. Özellikle yaz aylarında ‘akıntı olmamasından kaynaklı’ koku ile ilgili sıkıntılar oluşuyor. Ekip arkadaşlarımız hızlı bir şekilde fizibilite çalışmalarını yapacaklar. İnşallah sıkıntıların bertaraf edilmesi noktasında çalışmalarımızı hayata geçireceğiz. Özellikle bölgeyi kullanan vatandaşlarımızdan şunu istirham edeceğim. Burada güzel yürüyüş yolları var, farklı spor alanları var. Bölgeye ne kadar sahip çıkarsak, çöp atmazsak, etrafı ne kadar korursak, daha kullanışlı olur, daha fazla insan buradan istifade eder. Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

Köprülerin yapımından dolayı en çok mahalle sakinlerinin mutlu olduğunu ifade eden Yüzüncüyıl Mahallesi Muhtarı Ayşenur Sayan da, “Köprüler ihtiyaç idi. 2005 yılından beri önceki dönem muhtarımızla birlikte, bunun savaşını hep verdik. Bu köprüler ve üst geçit, dönemime kısmet oldu. Bunların yapılması, beni ve mahalle sakinlerimizi çok mutlu etti. Büyükşehir Belediyemize, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.