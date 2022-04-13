Bursa, 23 Nisan coşkusuna hazır

Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için çocuklara yönelik çok özel bir program hazırladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs sebebiyle 2 senedir 23 Nisan coşkusunu tam anlamıyla yaşamayan ilkokul öğrencileri için bu sene doyasıya eğlenebilecekleri bir program organize etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan ’23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ temalı programda; çocuk sineması gösterimi, sanat atölyeleri, drama atölyesi, resim atölyesi ve müzik dinletileri gibi faaliyetlerle yüzlerce çocuk aynı ortamda keyifli vakit geçirmek imkanı bulacak. ‘Büyükşehir Çocuk ve Sanat Etkinlikleri’ çerçevesinde 19-21 Nisan tarihleri arasında yapılacak programlara ilk ve orta öğretim düzeyinde yaklaşık 350 öğrencinin katılması beklenirken, çocukların 23 Nisan’ı bu sene şenlik havasında kutlaması hedefleniyor.