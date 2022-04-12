Büro Memur-Sen temsilcileri iftarda buluştu

Büro Memur-Sen Bursa Şubesi, iftar yemeğinde sendika üyelerini buluştu.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Genel Başkan Vekili Ahmet Kızıl, Memur-Sen Bursa il Temsilcisi Gökhan Yünkül, Memur-Sen’e bağlı sendikaların Şube Başkanları, Kurum İdari Amirleri ve üyeler yemekte buluştu. Yemekte konuşan Büro Memur-Sen Bursa Şube Başkanı Eyyup Akbulut, "Salgının bitmesine yakın normalleşmenin başlaması ile sosyal ve kültürel etkinliklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ailelerimize, onların çocuklarına yönelik bir çok etkinliğe imza attık. Her daim yanımızda olan bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İftar programının akabinde Büro Memur-Sen Bursa Şubesi İl Divan Toplantısı gerçekleştirildi.