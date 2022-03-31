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Burkay: “Hedefimiz üyelerimize stratejik üretim yeteneği kazandırmak”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı ve mart ayı meclis toplantısı, Oda Hizmet Binasında gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 1960’lı yıllarda Türkiye’nin ilk OSB’sini kuran aklın şehrin kaderini değiştirdiğini belirterek, “Bugün Türkiye’nin ilk yüksek teknoloji OSB’si olan TEKNOSAB’ı kentimizde hayata geçiyoruz. Hedefimiz, projelerimizle kentimizi dönüştürüp, firmalarımızı stratejik teknolojilere ulaşmasını sağlamak.” dedi. Başkan Burkay, Bursa’nın merkezinde bulunduğu Marmara Havzası’nda yeni bir mekânsal planlama yapılmasının kenti yatırım, üretim, istihdam ve ihracat alanında yeni bir eşiğe taşıyacağını söyledi.

BURSA 31.03.2022, 14:54
Burkay: “Hedefimiz üyelerimize stratejik üretim yeteneği kazandırmak”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı ve mart ayı meclis toplantısı, Oda Hizmet Binasında gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 1960’lı yıllarda Türkiye’nin ilk OSB’sini kuran aklın şehrin kaderini değiştirdiğini belirterek, “Bugün Türkiye’nin ilk yüksek teknoloji OSB’si olan TEKNOSAB’ı kentimizde hayata geçiyoruz. Hedefimiz, projelerimizle kentimizi dönüştürüp, firmalarımızı stratejik teknolojilere ulaşmasını sağlamak.” dedi. Başkan Burkay, Bursa’nın merkezinde bulunduğu Marmara Havzası’nda yeni bir mekânsal planlama yapılmasının kenti yatırım, üretim, istihdam ve ihracat alanında yeni bir eşiğe taşıyacağını söyledi.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, iki yıllık aranın ardından Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısını ilk kez fiziksel olarak gerçekleştirdi. Mart ayı Meclis Toplantısı ile birlikte düzenlenen programa komite üyeleri yoğun katılım gösterdi. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, tüm dünyayı derinden etkileyen pandemi süreci ile olağanüstü bir dönemi yaşadıklarını söyledi. Başkan Burkay, başta temel gıda, enerji ve demir çelik olmak üzere Türkiye’nin en önemli tedarikçileri arasında bulunan Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın yeni riskleri beraberinde getirdiğini ifade etti. İbrahim Burkay, Odanın meclis ve komite üyelerinin katkıları, örnek birlikteliği, kentine ve ülkesine değer katan projeleriyle adından en fazla söz ettiren kurumlar arasında yer aldığını söyledi.

“Karar alma mekanizmalarında etkili rol oynadık”

BTSO olarak iş dünyası temsilcilerinin tüm taleplerini hızlı bir şekilde ilgili kurumlara ulaştırdıklarını ifade eden Burkay, “Meslek komitelerimizle yaptığımız geniş katılımlı toplantılarımızda ortaya konan görüş, öneri ve talepler, yönetim kurulumuzun yol haritasını oluşturuyor. Üyelerimizin Odamıza aktardığı sorunları çözüm önerilerimizle birlikte her fırsatta ve her platformda ekonomi yönetimimiz ve ilgili kurumlarımızla paylaşıyoruz. Sektörlerimizi yakından ilgilendiren birçok kararın alınmasında rol oynadık. KOBİ tanımının güncellenmesinin yanı sıra yeme içme, kuyumculuk, enerji, gıda sektörlerini yakından ilgilendiren birçok talebimiz karşılık buldu. BTSO olarak üyelerimizden gelen taleplerin takipçisi olmayı sürdüreceğiz.” dedi.

Bursa’nın orta yüksek teknolojili üretimde yüzde 52 ile Türkiye ekonomisinin 2 katı üzerinde bir orana sahip olduğunun altını çizen Burkay, dış ticaret hacmi 24 milyar dolar seviyesine ulaşan Bursa’nın 8 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğini ifade etti. “Türkiye’de 10 tane Bursa gibi şehir olsa cari dengeye 80 milyar dolar katkı sağlar.” mesajını veren Burkay, konuşmasında mekânsal planlamaya da değindi. Burkay, “Bursa’mızın merkezinde bulunduğu Marmara Havzası’nda yeni bir mekânsal planlama yapılmasının yatırım, üretim, istihdam ve ihracat değerlerimizi yeni bir eşiğe taşıyacağına inanıyoruz. Bursa’nın 800 milyar lirayı aşan ekonomik işlem hacmine sanayimizin katkısı yüzde 46 düzeyinde. Şehrimizin 11 bin kilometrekarelik toplam yüzölçümü içinde sanayi binde 8’lik sınırlı payına rağmen bu katkıyı vermektedir. Geleceğin rekabeti ülkeler arasında değil, şehirler ve bölgeler arasında yaşanacak. Bursa’mızın potansiyelini ortaya çıkararak, sanayide yüksek katma değerli ve ileri teknolojili alanlara dönüşüm konusunda yeni bir atılım sağlamalıyız.” açıklamalarında bulundu.

“KOBİ OSB’yi akılcı şehircilik modeliyle kurguladık”

Güçlü bir sanayi için yeni yatırım alanlarının şart olduğunu ifade eden Burkay, “Bursa’daki 17 OSB’nin toplam büyüklüğünün 50 milyon metrekare iken, Gaziantep OSB’nin tek başına 43 milyon 250 bin metrekarelik alana sahip. Otoyol ve demiryolu projeleriyle bağlantılı, işletmelerimizin kapasite artışına imkân sağlayacak yeni, modern ve planlı sanayi alanlarının oluşturulması, başta KOBİ’lerimiz olmak üzere sanayimizi çok daha güçlü bir konuma yükseltecektir.” dedi

Başkan Burkay, BTSO olarak BUTEKOM, GUHEM, TEKNOSAB gibi yeni ekonomiye dönüşümün temellerinin atıldığı merkezleri hep birlikte inşa ettiklerini ifade ederek, “Yüksek teknolojili üretim ve ihracat hedefiyle 4 yıl gibi kısa bir sürede kente kazandırılan TEKNOSAB, sadece 8 yılda HOMETEX gibi uluslararası bir fuarı düzenleme kapasitesine erişen Küresel Fuar Acentesi, dünyanın sayılı uzay ve havacılık merkezlerinden biri olarak gösterilen GUHEM gibi daha birçok projemizle nasıl Türkiye’ye örnek olduysak, önümüzdeki dönemde de yeni başarı hikâyeleri yazmaya devam edeceğiz. 2013 yılında ortaya koyduğumuz ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür’ mottosunun ilk dönemlerde güzelliğinden bahsedilirdi, şimdi bugün bu mottonun realiteye dönüştüğünün hepimiz farkındayız.” ifadelerini kullandı.

Başkan Burkay, mesleklerin ve sektörlerin meclis ile komitelerde daha güçlü bir şekilde temsili için TOBB ile birlikte yaptığı çalışma sonucunda 7 yeni meslek komitesi daha kurarak komite sayısının 70’e yükseldiğini de sözlerine ekledi.

Komiteler çalışmalarını sürdürüyor

Başkan İbrahim Burkay’ın konuşmasının ardından Ekonomist Can Fuat Gürlesel, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelere ilişkin sunum gerçekleştirdi. Programda ayrıca meclis ve komite üyeleri sektörlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programda ayrıca Meslek Komitelerinin çalışma performansları üyelerle paylaşıldı. BTSO Meslek Komiteleri 47 aylık süreç içerisinde 496 kurum ziyareti, 89 genişletilmiş sektörel analizi toplantısı, 90 yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştirdi. Komiteler bu süre zarfında yurt içinde 40 fuar düzenlerken, bu organizasyonlardan bini aşkın kişi faydalandı.

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