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BURFAŞ’ta toplu sözleşme sevinci

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURFAŞ’ta çalışan 284 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile TOLEYİS Genel Başkanı Cemail Bakındı arasında imzalandı.

BURSA 28.02.2021, 11:19
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BURFAŞ’ta toplu sözleşme sevinci

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURFAŞ’ta çalışan 284 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile TOLEYİS Genel Başkanı Cemail Bakındı arasında imzalandı.

Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri kararlı adamlarla hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan kurumda ve bağlı şirketlerde görevli personelin maaş ve özlük haklarında iyileştirmeler yapmaya devam ediyor. BURFAŞ bünyesinde çalışan 284 personeli ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde de uzlaşma sağlandı. 01 Ocak 2021 - 31 Aralık 2022 arasını kapsayan 2 yıllık sözleşmede personele yüzde 28,04’e varan oranlarda artış yapılmış oldu. Türk-iş e bağlı TOLEYİS sendikası ile varılan anlaşmaya göre ikinci yılki ücret zammı ise TÜİK tarafından açıklanacak 2021 yılı enflasyon yüzdesine + 2 puanlık refah payı ilave edilerek bulunan oran tutarında zam yapılması karara bağlandı. Eşit işe eşit ücret politikası kapsamında da unvan ve ücret skalası gözden geçirilip düzenleyici uygulamalar yapıldı. Nisan ve Ekim aylarında yapılan fazla mesai ücretlerinin ödenmesi kararlaştırılırken, denkleştirmeye tabi tutulan ayların sayısı 7’den 5’e düşürüldü.

İmzalar atıldı

Uzlaşmayla sona eren toplu sözleşme görüşmelerinin ardından Gönül Dostları Sofrası Sosyal Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TOLEYİS Genel Başkanı Cemail Bakındı, TOLEYİS Bursa Şube Başkanı Yücel Köksal, BURFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Adil Kansu, BURFAŞ Genel Müdürü Ömer Furkan Banaz ile BURFAŞ çalışanları katıldı. İmza töreninde konuşan TOLEYİS Genel Başkanı Cemail Bakındı, pandemi nedeniyle sektörün zorlu bir süreçten geçtiğini, bir çok mekanın kapalı, bir kısmının ise çok düşük kapasite ile hizmet verdiğini hatırlatarak, bu sıkıntılı sürece rağmen personelin haklarında iyileştirme sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

Her ne kadar pandemi sürecinde rakamlar da bir düşüş gözlense de hastalık etkilerinin hala devam ettiğini dile getiren Başkan Aktaş, "Halkımız bu tür sosyal mekanlara adeta hasret kaldı. İnanıyorum ki bu sıkıntılı süreci atlatacağız ve yine bu mekanlar vatandaşlarımızla dolacak. Bu sıkıntılı süreci hep birlikte dayanışma içinde atlatmaya çalışıyoruz. Personelimizin haklarında iyileştirmeler noktasında da imkanlar dahilinde elimizden geleni yapıyoruz. İmzaladığımız sözleşmenin tüm personelimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
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