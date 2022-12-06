Buğdayın atasına sertifikalı üretim

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘genetiği değişmeden günümüze kadar gelmiş ve günümüz buğdayının atası kabul edilen siyez buğdayı tarımının yaygınlaştırılması için’ başlattığı projede önemli aşamaya gelindi. Proje doğrultusunda Keles ilçesinde siyez buğdayı üreten 8 çiftçi, Organik Tarım Müteşebbis Sertifikası almaya hak kazandı.

Bursa’da kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda katma değeri yüksek ürünlerin yetişmesini teşvik eden Büyükşehir Belediyesi, buğdayın atası olarak kabul edilen ve bazı kaynaklara göre 12 bin yıl önce kültüre alındığı sanılan siyez buğdayının üretimine destek veriyor. Türkiye’de yoğun olarak Kastamonu’da yetiştirilen siyez buğdayına ilgi, genetik yapısının bugüne kadar hiç değişmemiş olması nedeniyle giderek artıyor. İki yıl önce Bursa’nın dağ ilçelerinde başlayan üretim serüveninde önemli mesafe alındı. Organik siyez buğday tohumlarını çiftçilerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, hasat sonrası satın aldığı buğdaylardan elden edilen undan yapılan siyez ekmeklerini BESAŞ aracılığıyla Bursalıların hizmetine sunuyor.

Çiftçilere sertifika

Organik tarımın geliştirilmesi ve dağ ilçelerinde nitelikli tarım yapılması amacıyla devam eden Organik Siyez Buğdayı Üretimi Projesi çerçevesinde, Keles ilçesi Yazıbaşı Mahallesi’ndeki 8 üretici Organik Tarım Müteşebbis Sertifikası sürecini tamamladı. Siyez buğdayını organik tarım koşullarına uygun şekilde üreten çiftçilere belgeleri törenle verildi. Bir yıl geçerli olan sertifikalarla 100 dekar alanda yaklaşık 20 ton organik siyez buğdayı üretimi hedefleniyor.

Çiftçilere Organik Tarım Müteşebbis Sertifikalarını dağıtan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, özellikle dağ ilçelerinde kırsal kalkınmanın sağlanması ve köyden kente göçün önüne geçilmesi hedefiyle gerekli tüm çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi. Başkanvekili Çelik, sertifika almaya hak kazanan çiftçileri kutladı.