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BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi
BUDO, elverişsiz hava şartları sebebiyle bugün bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
BURSA 24.01.2022, 14:31
BUDO, elverişsiz hava şartları sebebiyle bugün bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde: 14.30’daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 14.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas), saat 15.55’daki Armutlu (İhlas)- (Bursa (Mudanya), saat 17.00’daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 17.00’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 19:30’daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 19:30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi.