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BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi
Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO) Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
BURSA 23.11.2022, 13:45
Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO) Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
"14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 16.45 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)"