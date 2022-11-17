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BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

BURSA 17.11.2022, 11:29
BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde açıkladı;

"13.30’daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas), 14.00’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 15.25’daki Armutlu (İhlas)- (Bursa (Mudanya)."

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