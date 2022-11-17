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BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
BURSA 17.11.2022, 11:29
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde açıkladı;
"13.30’daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas), 14.00’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 15.25’daki Armutlu (İhlas)- (Bursa (Mudanya)."