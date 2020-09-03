BUCOS 2. Kozmetik ve Güzellik Fuarı açıldı

Bu yıl ikincisi düzenlenen BUCOS Kozmetik ve Güzellik Fuarı kapılarını açtı. COVİD-19 önlemlerinin hâkim olduğu Fuar, 6 Eylül’e kadar sektör temsilcilerini ve Bursalıları fiziki ve sanal olarak ağırlayacak.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuar alanında bu yıl ikincisi düzenlenen BUCOS Kozmetik ve Güzellik Fuarına çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Bursa Estetik Sektörü Çalışanları Derneği (BESDER) Yönetim Kurulu Başkanı Gülin Çifçi, güzellik sektörünün Türkiye’de dünyadakine oranla iki katından fazla büyüdüğünü vurguladı. Sektördeki en büyük ihtiyacın nitelikli personel olduğuna işaret eden BESDER Başkanı Gülin Çifçi, “2 yıl önce kalifiye personel ihtiyacını gidermek için derneğimizi kurduk. Bu süreçte çok önemli projeler ve çalışmalara imza attık. Her geçen gün üye sayımız artıyor. Bize verilen desteklerin de arttığını görüyoruz. Bu fuarın da sektörümüze, çalışanlarımıza ve kentimize çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halide Serpil Şahin ise kozmotolojinin insanların fiziksel ve ruhsal tedavilerinde özel bir yer tuttuğuna işaret etti. Yeni çalışmaların ve ürünlerin insanlara yansıtılmasında bu fuarların büyük bir önemi olduğunu aktaran Şahin, “Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa’nın tanıtılmasında ve ekonomiye katkı sağlanması yönünde tüm programları desteklemeyi amaç edindik. Bu fuarda olduğu gibi bundan sonraki fuarlarımızı da desteklemeye devam edeceğiz. Ayrıca buradan tüm katılımcılara hijyen kurallarına uymaları konusunda çağrı yapmak istiyorum” dedi.

Fiziki olarak ziyarete açık olan fuar, online olarak da izlenebilecek. 6 Eylül’de tamamlanacak fuarda çeşitli workshop etkinlikleri, sunumlar ve şovlar düzenlenecek.