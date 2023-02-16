6 Arkadaş bir araya gelerek harçlıkları ile aldığı kalemleri kapı kapı dolaşarak satıp gelirini depremzede çocuklara yolladılar.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde oturan 6 arkadaş biriktirdiği okul harçlıkları ile kalem satın alarak bunları depremzede çocuklar için sattı. Çocuklar bu para onlara şifa olsun dedi.

Hasan Emre, “ Kalem satarak 5 bin 70 lira topladık. Gezerek depremzede çocuklara yardım etmek için kalem sattık. Bu para çocuklara şifa olsun” dedi.

Ebubekir Bahtiyar, “Arkadaşlarımla depremzede çocuklar için sokaklarda kalem sattık. Bu toplanan parayı onlara yollayacağız. Bu para onlara şifa olsun” dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “ İlçemizde üç gündür kalem satarak 5 Bin 70 lira para toplayan bu gençlerimizi alınlarından öpüyorum. Allah onlardan razı olsun” diye konuştu.