Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
hafif yağmur
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
102222
ALTIN
379.375
DOLAR
6.7892
STERLİN
8.2774
EURO
7.4106

Bu koyunu almak isteyenler 5 ay sıra bekliyor

Bursa'da bir girişimci Avrupa'nın en kaliteli koyun ırkını ithal ederken, almak isteyenlere ise 5 ay sonraya gün veriyor.

Bu koyunu almak isteyenler 5 ay sıra bekliyor

Bursa'da bir girişimci Avrupa'nın en kaliteli koyun ırkını ithal ederken, almak isteyenlere ise 5 ay sonraya gün veriyor.

22 Mayıs 2020 Cuma 10:17
2006 Okunma
Bu koyunu almak isteyenler 5 ay sıra bekliyor

Tekstil işinden iflas ettikten ettikten sonra koyun üretmeye karar veren Mustafa Aydın, dünyadaki en verimli koyun ırklarını araştırmaya başladı. Aydın, yaptığı uzun araştırmalar sonucu 100 günde kesime uygun hale gelen, tek seferde üçüz yavrulama özelliği bulunan ve 8 ay süt sağımı yapılan Zwartbles koyununu Türkiye'ye getirdi. Getirdiği 100 koyunun 2 yılda 700 adet yavrulama özelliği bulununca küçükbaşta hızlı çoğalma ve kısa sürede erişkinlik isteyen üreticiler bu koyunlara büyük rağbet göstermeye başladı. Hal böyle olunca kuzularını almak isteyenlere ise Aydın, 5 ay sonraya gün vermek durumunda kalıyor. Kısa sürede zengin olmak isteyenler randevu alıp sıraya giriyor.

Kaliteli koyun ırklarını Türkiye'ye kazandırdığını ifade eden Mustafa Aydın, "Zwartbles koyunu verimliliğiyle göz kamaştırıyor. Bu koyun et ve süt olarak çok verimli ayrıca çok sayıda doğurma özelliği var tek seferde üçüz doğum yapabiliyor. Bu koyunlar 8 ayda bir üçüz yavruluyor. Bu da alan kişinin çok büyük kazanç elde etmesini sağlıyor. Bu koyunların yavruları 100 günde 45 kilo ağırlığa ulaşıyor. Gelişimi çabuk olduğu için sahip olan kişiyi kısa sürede zengin ediyor. Ayrıca süt verimi de çok yüksek 8 ay boyunca süt sağımı yapılabiliyor. 100 koyun 2 yıl sonunda 700 adet yavru doğumu yapıyor. Bu da üreticilerin bu koyuna olan ilgisini çekiyor. Talep o kadar çok ki 5 ay sonraya kuzu siparişi veriyoruz" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Herkesin hurdaya verdiği araçları o sıfır fiyatına satıyor
Herkesin hurdaya verdiği araçları o sıfır fiyatına satıyor
İnegöl’de yangın: 2 ev küle döndü
İnegöl’de yangın: 2 ev küle döndü
Gemlik’te parklar çocuklar için hazır
Gemlik’te parklar çocuklar için hazır
Engelliler Haftasında engelsiz buluşma
Engelliler Haftasında engelsiz buluşma
Başkan Aydın çocuklara sözünü tuttu
Başkan Aydın çocuklara sözünü tuttu
BKM Kitap Engelliler Haftasında otizmli çocukların yanında
BKM Kitap Engelliler Haftasında otizmli çocukların yanında
BUÜ Hastanesi hemşirelerine özel kutlama
BUÜ Hastanesi hemşirelerine özel kutlama
Sosyal mesafeli bank büyük ilgi görüyor
Sosyal mesafeli bank büyük ilgi görüyor
Bursa’da koronayı yenen ünlü profesör kalbine yenik düştü
Bursa’da koronayı yenen ünlü profesör kalbine yenik düştü
Başkan Davut Aydın: "Korona virüs mücadelemizde kararlıyız"
Başkan Davut Aydın: "Korona virüs mücadelemizde kararlıyız"
Yavru kedi ve annelerini zabıta kavuşturdu
Yavru kedi ve annelerini zabıta kavuşturdu
Hırsız virüsü fırsat bildi, kafeyi soydu
Hırsız virüsü fırsat bildi, kafeyi soydu
Pazarlarda en çok hurma rağbet görüyor
Pazarlarda en çok hurma rağbet görüyor
Bursa'da yürek parçalayan aile dramı...4 çocuk polis nezaretinde yurda yerleştirildi
Bursa'da yürek parçalayan aile dramı...4 çocuk polis nezaretinde yurda yerleştirildi
Hayırsever çiftçiden duygulandıran destek
Hayırsever çiftçiden duygulandıran destek
İnegöl’de geceyi alevler aydınlattı
İnegöl’de geceyi alevler aydınlattı
BTSO ilk etapta 500 milyon TL’lik kaynağı üyelerinin kullanımına sundu
BTSO ilk etapta 500 milyon TL’lik kaynağı üyelerinin kullanımına sundu
Karacabey Belediyesi’nden korona virüs ile etkin mücadele
Karacabey Belediyesi’nden korona virüs ile etkin mücadele
Karacabey’de çalıntı motorla kaza yaptı
Karacabey’de çalıntı motorla kaza yaptı
Doktor Seyfi’nin evi restore edildi
Doktor Seyfi’nin evi restore edildi

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim