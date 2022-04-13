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Bu iftar sadece çocuklar için

Çocuklara İslam dinini öğretmek, Ramazan-ı Şerif’i anlatmak ve oruç tutmaya alışmalarını sağlamak için tekne orucu geleneği, İnegöl’de devam ediyor. İnegöl Belediyesi, bugün öğlen ezanıyla birlikte 400 çocuğun katılımıyla tekne orucu iftarı gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Alper Taban da tekne orucu iftarında miniklerle bir araya gelip çocukların oruç heyecanına ortak oldu.

BURSA 13.04.2022, 16:42
Bu iftar sadece çocuklar için

Çocuklara İslam dinini öğretmek, Ramazan-ı Şerif’i anlatmak ve oruç tutmaya alışmalarını sağlamak için tekne orucu geleneği, İnegöl’de devam ediyor. İnegöl Belediyesi, bugün öğlen ezanıyla birlikte 400 çocuğun katılımıyla tekne orucu iftarı gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Alper Taban da tekne orucu iftarında miniklerle bir araya gelip çocukların oruç heyecanına ortak oldu.

Ramazan-ı Şerif’i düzenlediği etkinliklerle dolu dolu yaşatan İnegöl Belediyesi, çocukları da unutmadı. Bir Osmanlı geleneği olan ve bütün gün oruç tutamayan küçük yaştaki çocukların günün sadece bir bölümünü oruçlu geçirmesi anlamına gelen tekne orucu, İnegöl Belediyesi tarafından yaşatılmaya devam eden geleneklerimiz arasına girdi. Günün sadece bir kısmının oruçlu geçirildiği tekne Orucu ile küçük çocukların aynı zamanda İslam dinini öğrenmeleri, ramazan ayını anlamaları ve oruç tutmaya alışmaları hedefleniyor. Bu şekilde modelleme döneminde çocuklar için alıştırma olması açısından çocuklara tekne orucu tutturulması tavsiye ediliyor. Çocuklar bu yöntemle isterlerse sabahtan öğleye kadar isterlerse öğleden akşama kadar oruç tutabiliyor.

İnegöl Belediyesi tarafından bugün 06-10 yaş arası 400 çocuğun katılımıyla tekne orucu iftarı yapıldı. Geçtiğimiz hafta duyuruları yapılan tekne orucu iftarı etkinliği için 4 gün boyunca kayıt alındı. 400 çocuk için bugün Belediye Spor Salonunda dev bir iftar organizasyonu hazırlandı. Ailelerin tribünlerde, çocukların ise hazırlanan masalarda heyecanla öğlen ezanını beklediği tekne orucu iftarına, Belediye Başkanı Alper Taban da eşi ve çocuklarıyla birlikte katıldı. Öğlen ezanının okunmasıyla birlikte çocuklar hep birlikte oruçlarını açarak iftar yapıldı.

Salonda müzikler, yüz boyama etkinlikleri, şeker ve pamuk şeker ikramları, maskotlar ve pek çok etkinlik gerçekleştirilirken, çocuklar tekne orucu tuttukları günü doyasıyla bir eğlenceyle geçirmiş oldu. Çocuklar yemeklerini yediği sırada kürsüye çıkarak kısa bir selamlama konuşması yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Son 2 yıldır Ramazan’ı sadece evlerimizde yaşadık. Ama bugün hamdolsun iftar sofralarında buluşabiliyoruz. Beraberinde camilerde ibadetlerimizi yapabiliyoruz. Bugünkü hedefimizde de çocuklarımızın Ramazanı daha iyi anlayabilmeleri adına ve bu sürece alışmalarını, oruçlarını gelecekte daha sağlıklı, sıhhatli tutabilmeleri adına tekne orucunda onları bir araya getirmek istedik. Çocuklarımızın her zaman sağlıklı bir birey, dinini diyanetini bilen, maneviyatını bilen, iyi bir insan olarak yetişmesini istiyoruz. Bundan dolayı da kıymetli çalışma arkadaşlarım böylesine güzel bir organizasyon düşünmüşler. Çocuklarımızın yolu, bahtı açık olsun inşallah. Rabbim sağlıkla sıhhatle onlara güzel günler yaşatsın diyorum” dedi.

Konuşma sonrası masaları da dolaşarak çocuklara şeker ikram eden ve çocuklarla sohbet eden Başkan Taban, fotoğraf çekinme taleplerini de geri çevirmedi. Tekne orucu iftarına katılan çocuklar, kendileri için hazırlanan iftar programı için Başkan Alper Taban’a teşekkür etti. İlk kez kendileri için özel bir yemek düzenlendiğini ifade eden çocuklar, gün boyu gönüllerince eğlendiler. İftar sonrası yüz boyama etkinlikleri ve pamuk şeker ikramları da devam etti.

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