BTÜ’nün kadınları unutulmadı

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörlüğü, kadınların siyasi ve sosyal alanlardaki başarılarını ön plana çıkarmak için kadın çalışanlarıyla bir araya geldi.

Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salonda gerçekleşen etkinlikte söz alan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, aile ve toplumun temel yapı taşı ve geleceğin umudu olan kadınlarımızın ve kadın çalışanlarımızın ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Kadınların, sınırsız sevgisi, hoşgörüsü, fedakârlığı ile kutsal annelik görevinin yanı sıra üstlendikleri roller ile bilimden sanata, spordan edebiyata, siyasetten çalışma hayatına kadar her alanda büyük çaba ve başarılar gösterdiğini dile getiren Prof. Dr. Naci Çağlar, “Bu duygu ve düşüncelerle, BTÜ’de görev yapan kadın akademik ve idari personellerimiz ile ülkemiz ve dünya kadınlar bizler için çok değerli" diye konuştu.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İpek Beyza Altıparmak ise, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü tarihçesi 1800’lü yıllara dayanmaktadır. Bu mücadelenin ilk adımları günümüz dünyası için kulağa son derece makul gelen insani çalışma şartlarının sağlanması talebiyle başlamıştır. Özellikle 1800’lü yıllarda uzun çalışma saatleri, sağlıksız ve güvenliksiz çalışma şartları hem kadın hem de erkek işçiler için geçerli olmuştur. 8 Mart 1857’de New York’taki bir dokuma fabrikasında çalışan işçilerin başlattığı grev neticesinde hayatını kaybeden 129 kadın işçi bu anlamlı günün Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasına vesile olmuştur. Ülkemizde ilk kez 1921 yılında Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanan 8 Mart yaygınlaşması, 70’li yıllarda gerçekleşmiştir. Bugün hem Türkiye hem de dünyada, kadınların ekonomide, iş hayatında, sanatta, sporda daha çok yer almasının da etkisiyle, 8 Mart iş dünyasının ve markaların da sahiplendiği bir kimlik kazanmıştır” şeklinde konuştu.

Etkinlik, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar’ın kadın çalışanlara hediye takdimiyle sona erdi.