BTÜ’lü gençler can suyu oldu

BTÜ’lü gençler Hamamlıkızık Mahallesindeki alanda, Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün temin ettiği fidanları toprakla buluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda başlayan ’Milli Ağaçlandırma Günü’ Bursa Teknik Üniversitesi’nde de fidan dikilerek kutlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı bu yıl için ’Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes’ sloganıyla ülkemizde 84 milyon vatandaş adına 3’er fidan dikmeyi hedefledi. Vatandaşların katıldığı fidan dikimine BTÜ öğrencileri de yer aldı.

BTÜ’lü gençler Bursa, Yıldırım İlçesi, Hamamlıkızık Mahallesindeki alanda Orman Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından temin edilen fidanları toprakla buluşturdu. Orman varlığının artmasının daha yeşil bir Türkiye için bir zorunluluk olduğunu dile getiren gençler, fidanların gelecek kuşaklara nefes olacağına inandıklarını ifade etti.