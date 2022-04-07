BTÜ’de TEKNOAPARK konuşuldu

Teknoloji Sanayici İş Adamları Derneği (TEKNOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Küçükkaya ve Kurul üyeleri Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir’i ziyaret etti.

Rektörlük toplantı salonunda gerçekleşen ziyarete Rektör Prof. Dr. Arif Karademir’in yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Gökhan Gece,Bursa Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Cihan Kaboğlu, TEKNOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Küçükkaya, Başkan Yardımcıları Orhan Özyazıcı, Emre Bahtiyar, Ethem Okumuş TEKNOSİAD Genel Sekreteri Ömer Küçükkaya ve Sayman Cihangir Balıkçı katıldı.

Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde yer alan ve yeni kurulan TEKNOPARK faaliyetleri hakkında geniş çaplı bilgi alan TEKNOSİAD ekibi, ayrıca Bursa merkezli yerli ve milli teknoloji projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. BTÜ’ye yapılan bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Arif Karademir “Yeni açılan TEKNOPARK’ımızın önce kentimize sonra tüm Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum. Bilindiği üzere BTÜ’lü öğrencilerimizi ilgili alanlarda sektör bazlı uzun süreli eğitimlere ve stajlara tabi tutuyoruz. İngilizce eğitiminde başarılı bir pörtföyümüz var. TEKNOFEST’te iddialı çalışmalar yürütmekteyiz. Bu anlamda TEKNOSİAD ile de başarılı çalışmalar içerisinde olmak isteriz” şeklinde konuştu. TEKNOSİAD Başkanı Ayhan Küçükkaya; ise 1996 yılından bu yana Bursa’da teknoloji, yazılım, bilişim ve güvenlik sektörlerinde faaliyet gösterdiklerine değinerek Bursa’nın teknoloji ve yazılım altyapısı başta olmak üzere birçok sektör ile eş güdümlü çoğu branşta başarılı firmalara ev sahipliği yaptığının altını çizdi. Sanayi altyapısı güçlü, teknoloji yatırımlarını önemseyen ve Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) gibi başarılı yatırımlara ev sahipliği yapan Bursa’dan ilk kıvılcımı yaktık diyen Küçükkaya “Türkiye’nin birçok ilinde şubeleşme ve temsilcilik süreçlerimiz yeni üye kayıtlarımız ile yürüyor. TEKNOSİAD üye sayısını kısa sürede 150’den fazla firma ve katılımcı ile güçlendirmek için adımlar atıyoruz. İlk ziyaretimizi Bursa Teknik Üniversitesi’ne gerçekleştirmemizdeki en temel neden ise, BTÜ’nün kurumsal başarıları ve başarılı projeleridir " ifadelerini kullandı.