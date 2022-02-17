BTÜ yeni derslik ve laboratuvarları önümüzdeki yıl hizmete girecek

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Mimar Sinan Yerleşkesi içerisinde yapımı devam eden binaları inceledi. Karademir, " Laboratuvar, derslik, çeşitli sosyal, akademik ve idari alanların bulunacağı binanın ise kaba inşaatı tamamlandı. Olağanüstü bir durum olmazsa gelecek akademik yıl tamamlanarak hizmete alınması ve öğrencilerin kullanımına sunulması planlanan G Blok’un 25 bin metrekare kapalı alanıyla, kısa ve orta vadede akademik ve idari kullanım alanlarına olan ihtiyacın büyük ölçüde giderecektir" dedi.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir’in Mimar Sinan Yerleşkesinde yer alan inşaatlarda gerçekleştirdiği inceleme gezisine, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sami İmamoğlu, Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu, Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Murat Bayrak ve fakülte dekanları katıldı. BTÜ Rektörü ve üst yöneticilerinin inşaat alanında yaptıkları incelemeler sırasında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı personeli ve yüklenici firma yetkilileri de hazır bulundu. Prof. Dr. Karademir ve beraberindeki heyet, Mimar Sinan Yerleşkesinde bulunan binaların ısınma ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak tasarlanan ve inşaat çalışmaları son aşamaya gelen Isı Merkezi Binası ve yaklaşık 25 bin metrekare kulanım alanına sahip G Blok’un yer aldığı şantiye alanını gezdi. Gezi sırasında, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Emre Kılınçer ve ekibi devam eden inşaatın durumu ve özellikleri hakkında Rektör Prof. Dr. Karademir’e ve üst yönetime bilgi sundu.

Yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alana sahip Isı Merkezi’nin yanı sıra 25 bin metrekarelik çeşitli branşlara hitap eden laboratuvarı ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Birimlerine yönelik olarak yapımı sürdürülen G Blok hakkında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Emre Kılınçer ve mühendislerinden bilgi alan Prof. Dr. Karademir, süreçte gecikme olmaması hususunda ilgilileri uyardı. Rektör Prof. Dr. Arif Karademir, yapım çalışmaları hızla devam eden binalardaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi;

"Türkiye Cumhuriyeti Devletinin BTÜ’nün kullanımına sunduğu kaynakları, en doğru şekilde harcanması konusunda azami dikkat sarf ediyoruz. Özellikle enerji verimliliği ve tasarrufu bağlamında projelendirilen Isı Merkezi Binası, kısmen hizmete alındı. Yerleşkenin güçlü bir altyapının bulunmasına büyük önem verdik. Laboratuvar, derslik, çeşitli sosyal, akademik ve idari alanların bulunacağı binanın ise kaba inşaatı tamamlandı. Olağanüstü bir durum olmazsa gelecek akademik yıl tamamlanarak hizmete alınması ve öğrencilerin kullanımına sunulması planlanan G Blok’un 25 bin metrekare kapalı alanıyla, kısa ve orta vadede akademik ve idari kullanım alanlarına olan ihtiyacın büyük ölçüde giderecektir. Ancak, nicel ve nitelik olarak sürekli ve büyük gelişme gösteren BTÜ’nün orta ve uzun vadede çeşitli büyüklükteki binalara ihtiyacının devam ettiği unutulmamalıdır. BTÜ’ye yapılacak her bir katkının bilimsel çalışmalara, şehre ve en önemlisi ülke kalkınmasına destek olarak geri dönecektir."