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BTÜ Mattmech Takımı, en iyi girişimci ödülü aldı

Bursa’da Gürsu Belediyesi ve İçişleri Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleşen ’Genç Zihinler Geleceğe Yön Veren Fikirler’ projesi finalistleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile buluştu. Finalistler ödüllerini Bakan Soylu’nun elinden aldı.

BURSA 31.12.2021, 09:44
BTÜ Mattmech Takımı, en iyi girişimci ödülü aldı

Bursa’da Gürsu Belediyesi ve İçişleri Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleşen ’Genç Zihinler Geleceğe Yön Veren Fikirler’ projesi finalistleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile buluştu. Finalistler ödüllerini Bakan Soylu’nun elinden aldı.

Bursa’da Gürsu Belediyesi ve İçişleri Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleşen, Bursa Teknik Üniversitesi Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kollektif Kariyer Merkezi, Bursa Bilişim ve Yönetişim Derneği ve TOSYÖV Bursa’nın da paydaşları arasında yer aldığı ’Genç Zihinler Geleceğe Yön Veren Fikirler’ projesi finalistleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile buluştu. Girişimcilik Zirvesi Etkinliğinde BTÜ Mekatronik Bölümü öğrencileri Murat Akbaba, Mehmet Metehan Erkan, Bora Kantarlıoğlu ve Muhammed Talha Özgat’tan oluşan Mattmech proje ekibi "Tutsak" isimli projeleri ile birinci olarak 5000 TL’lik ödüle sahip oldu.

TEKNOFEST yarışmalarında her yıl daha artan bir başarı grafiği yakalayan Bursa Teknik Üniversitesi geçtiğimiz Eylül ayı boyunca; Kocaeli Körfez Pistinde TÜBİTAK Elektrikli Araç Yarışları, Bursa Yunuseli Havaalanında Savaşan İHA ve TÜBİTAK Uluslararası İHA Yarışları ve Gebze Bilişim Vadisinde Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışmalarında boy göstererek dereceler aldı. ’Genç Zihinler Geleceğe Yön Veren Fikirler’ proje birincisi BTÜ Mattmech takımımız TEKNOFEST 2021 yarışmalarında da Akıllı Ulaşım Teknolojileri alanında en iyi sunum ödülünü alarak büyük bir başarıya imza attı.

Elde edilen başarılarda Bursa Teknik Üniversitesi’nin sahip olduğu girişimcilik ekosisteminin önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Bursa Teknik Üniversitesi Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Gürsu Tekdemir, "Öncelikle Genç Zihinler Geleceğe Yön Veren Fikirler projesine başta Gürsu Belediyesi ve Kollektif Kariyer Merkezi olmak üzere destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Katılım sağlayan girişimci genç yeteneklere de ayrıca teşekkür ediyorum. BUKAGEM olarak bizler tüm gençlerimizin girişimcilik ekosistemine dahil olarak projelerini hayata geçirmelerine yardımcı oluyoruz. Bu doğrultuda alanında uzman kurum ve eğitmenlerle öğrencilerimizi bir araya getirerek bu ekosisteme önemli katkılar sağlıyoruz. Bu tür projelerin sayısını artırarak daha fazla girişimciyi bu alana dahil etmek ana amaçlarımızdan birini oluşturuyor. Son olarak BTÜ Mattmech takımımızı tebrik ediyor ve diğer girişimci adaylarımıza olumlu bir örnek olmasını diliyorum" dedi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün burada başarılarıyla rol model olmuş girişimcilerimizle değerli gençlerimizi bir araya getirdik. İmkan verildikçe neler yapabileceklerini gösteren, üreten girişimci gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Geçen süre içerisinde 40 tane hibe projemiz geçmiş. Bu yıl 10 milyon maliyeti bulan 8 proje geçmiş. Hiçbir projenin ilk yazıldığında başarılı olduğunu düşünmüyorum. Ancak onların eksiklerini giderdiğiniz de başarılı olmama ihtimali yoktur. Türkiye’nin kalkınmasında gençlerin üreteceği fikirler dinlemek bizleri heyecanlandırıyor. Biz de belediye olarak sizlere destek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Projenin kazananları ödüllerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun elinden aldı. Dereceye giren projeleri tek tek dinleyerek projeler hakkında bilgi alan Bakan Soylu, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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