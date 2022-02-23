BTÜ ile DİLBİLDER’den ortak proje

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ile “Bir Dil Bir Hayat Uluslararası Girişimcilik Derneği” (DİLBİLDER) arasında başta girişimcilik olmak üzere meslek edinememiş veya yetkinlikleri geliştirilmesi gerekenler, yeni mezunlar, kadınlar ve engelli vatandaşları sosyal hayata entegre etmek için bir protokol imzalandı.

Mimar Sinan Yerleşkesi Rektörlük Toplantı Salonu’nda DİLBİRDER Başkanı Bennur Karaburun ile Rektör Prof. Dr. Arif Karademir’in imza attığı protokol programına, proje paydaşı olan Gürsu Belediyesi adına Başkan Vekili Adem Yıldırım ve çalışma arkadaşları katılırken, BTÜ’den de Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Murat Bayrak, BursaTTO Müdürü Doç. Dr. Cihan Kaboğlu, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sarıoğlu ve Bursa TÖMER Müdürü Öğr. Gör. Dr. Meral Öztürk de hazır bulundu.

Rektör Prof. Dr. Arif Karademir imza töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“DİLBİLDER Başkanı Bennur Karaburun, enerjisi ve işbirliği için teşekkür ederim. Gençler ve topluma kazandırmak temalı tüm çalışmalarda üniversite olarak iyi bir paydaş olacağız. Güçlü ve mutlu gençler, güçlü ve mutlu bir ülke ve gelecek için şart. DİLBİRDER, Gürsu Belediyemiz ve üniversitemizle beraber güzel, hızlı ve somut işler yapacağımıza inanıyorum.”

DİLBİLDER Başkanı Bennur Karaburun ise Rektör Prof. Dr. Arif Karademir’e işbirlikleri için teşekkür etti. Karaburun, gelişen teknolojilerin mevcut mesleklerde insana dayalı işgücü ihtiyacının azalmasına sebebiyet verdiğini, bu sebeple de kişilerin yeni yetkinlikler sahibi olması gerektiğinin altı çizdi. Dernek olarak, BTÜ ile iş birliği oluşturulan projedeki hedef grupların; meslek edinememiş veya yetkinlikleri geliştirilmesi gerekenler, yeni mezunlar, kadınlar ve engelli vatandaşlar olarak belirlendiğini sözlerine ekleyen Karaburun, “Derneğimiz, kişileri girişimcilik bakış açısıyla sosyal hayata entegre etmek, profesyonel destek sağlamak, yabancı dil becerilerini geliştirmek ve uluslararası networkler ile buluşturmak için kurulmuştur. Toplumun tüm kesimlerine, insana yaraşır iş fırsatlarının sunulması, başta kadın ve gençler olmak üzere özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması, girişimcilik kültürünün ve ekosisteminin güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. BTÜ’de bizlere sunduğu imkânlarıyla derneğimizin çalışmalarına büyük ivme kazandıracaktır” şeklinde konuştu.