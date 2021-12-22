BTÜ, çalışma hayatına hazır mezunlar yetiştiriyor

Bursa Teknik Üniversitesi, İşletmede Mesleki Eğitim Programı (BTÜ-İMEP) ile çalışma hayatına hazır mezunlar veriyor.

BTÜ bünyesinde geliştirilen ve lisans programlarının çoğunda işyerinde eğitim modeli olarak uygulanan İşletmede Mesleki Eğitim Programı (İMEP) kapsamında öğrenciler lisans eğitimlerinin yedinci yarı yılında, üniversitenin anlaşma yaptığı sektörün öncü firmalarında bir yarı yıl boyunca tam zamanlı çalışma imkânı yakalıyor. Öğrenciler, aynı zamanda iş dünyasının mezunlardan beklentilerini yerinde gözlemleme fırsatı yakalıyor. Üniversite - sanayi işbirliği kapsamında bitirme projesi veya tez çalışması yürüten öğrenciler, lisans eğitimi sırasında sektörün ihtiyaç duyduğu bilgileri ediniyor.

İşletmede Mesleki Eğitim Programı’nı ülke sanayiinin önceliklerine uygun olarak geliştirdiklerini belirten BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, "İşletmede Mesleki Eğitim Programı (İMEP) adını verdiğimiz programda öğrenciler 4 ay protokol kapsamında firmalarda çalışıyorlar. Sigortasını biz karşılıyoruz. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından çok beğenilen ve destek gören bu programımız YÖK tarafından birçok üniversiteye daha önerildi. Program kapsamında BTÜ-İMEP ile öğrenciler sekiz dönemlik lisans eğitimlerinin yedinci veya sekizinci dönemini tam zamanlı bire bir çalışma ile sektörde (anlaşmalı firmalarda) ya da laboratuvarlarda uygulama ile geçirmektedir. Proje tabanlı İMEP ile öğrenciler teorik bilgilerini uygulama becerisine dönüştürerek mezuniyet öncesinde çalışma tecrübesi edinebilmektedir. İMEP’e giden öğrencilerimizin yüzde 70’i işe giriyor ki bu rakam Türkiye ortalamasının üzerindedir. Artık günümüzde üniversiteler aldıkları bütçeler, personel ve öğrenci sayıları ile değil, dış kaynaklı aldıkları proje bütçeleri, patent/ürün sayıları, işe giren ve/veya girişimci mezun sayıları ile değerlendirilmektedirler. Kısacası girdi odaklı değil, çıktı odaklı etki analizleri ile yükseköğretim kurumlarımızın değerlendirilmesi çok daha dinamik bir ekosistem ve rekabetçi eğitim kurumlarını geliştirecektir. Bu ve benzer parametreler açısından bakıldığında BTÜ kısa zamanda büyük ilerleme kat etmiştir diyebiliriz.” diye konuştu.

Öğrencilerin mezun olmadan sahayı yakından tanıması ve mezuniyet sonrası sektöre uyum sürecinin kısaltılması açısından İMEP modelinin çok faydalı olduğunu aktaran BTÜ İMEP Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Osman Turan, "BTÜ-İMEP geleneksel bir yaz stajından çok daha farklı ve kapsamlı bir model. Eğitiminin ilk üç yarıyılını laboratuvar ve teorik derslerle sürdüren öğrencilerimiz, 7. yarıyılda BTÜ-İMEP programına katılıyor. Bunun öncesinde de sürecin sağlıklı ve verimli geçirilebilmesi için 5. ve 6. yarıyılda öğrencilere, kariyer gelişimlerinde etkili olabilecek temel iletişim prensipleri ve kariyer geliştirme stratejilerini içeren hazırlık süreci uygulanıyor. Akabinde başlayan İMEP döneminde öğrenciler yerleştikleri kurumlarda aktif bir çalışan gibi görevler alıyor ve bir proje çalışmasına dâhil oluyorlar. Lisans öğreniminin son döneminde ise, öğrencilere sanayi problemlerinin çözümüne yönelik bir bitirme çalışması yaptırıyoruz. Söz konusu bitirme çalışması sayesinde, hem öğrenci BTÜ-İMEP programında görev aldığı kurum ile iletişimini sürdürmüş oluyor, hem de endüstriyel problemlerin bilimsel yaklaşımlar ile gerçekçi şekilde ele alınmasını içeren bir üniversite-sanayi işbirliği örneği ortaya konulmuş oluyor "İMEP kapsamında sanayi ile mezuniyet öncesi iletişim kuran öğrencilerimiz uzmanlaşacakları alanı belirlerken istihdamda öncelik fırsatını da kazanmış oluyor. Ayrıca isteyen öğrencilerimize tercih etmeleri durumunda, üniversitelerde bir öğretim üyesinin devam etmekte olan projesinde yardımcı araştırmacı olarak görev alma fırsatı veriyoruz" diye konuştu.