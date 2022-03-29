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BTSO’nun çeyrek asırlık ekonomi araştırmasında başvurular başladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından 25 yıldır düzenlenen ve kent ekonomisine ışık tutan ‘Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması’nda başvuru süreci başladı. Firmaların elektronik ortamda yaptığı başvurular, 13 Mayıs 2022 Cuma gününe kadar devam edecek.

BURSA 29.03.2022, 11:15
BTSO’nun çeyrek asırlık ekonomi araştırmasında başvurular başladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından 25 yıldır düzenlenen ve kent ekonomisine ışık tutan ‘Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması’nda başvuru süreci başladı. Firmaların elektronik ortamda yaptığı başvurular, 13 Mayıs 2022 Cuma gününe kadar devam edecek.

Türkiye’nin üretim ve ihracat üssü Bursa’da, 2021 yılının en büyük 250 firması belirleniyor. Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO’nun kent ekonomisine ilişkin en önemli saha araştırmalarından olan ’Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması’ için geri sayım başladı. Firmaların 2021 yılı verileri doğrultusunda toplam net iç ve dış satış büyüklüklerine göre gerçekleştirilen araştırma, 1997 yılından bu yana düzenli olarak yapılıyor. Firmalar, www.ilk250.org.tr uzantılı internet sitesinden kendilerine verilen kurum numarası ve şifresiyle doldurdukları anket formuyla araştırmaya katılabiliyor. Firmaların ankette doldurdukları verilerin kontrol edilebilmesi için 2021 yılına ait Kurumlar Vergisi beyannamesi ve tahakkuk fişi veya mali müşavir onaylı kapanış bilançosu ve ayrıntılı gelir tablolarını ilk250@btso.org.tr adresine PDF olarak göndermeleri gerekiyor. Ayrıca ankete katılabilme alt sınırı net satışlarda 70 milyon TL olarak belirlendi. Araştırma çerçevesinde toplanan veriler yalnızca araştırma ve analiz hedefli kullanılıyor. ‘Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması’na katılmak isteyen firmalar için başvurular 13 Mayıs 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, kent ekonomisine ilişkin en önemli saha çalışması olan “İlk 250 Büyük Firma Araştırması’nın bu yıl 25. kez gerçekleştirildiğini söyledi. Çeyrek asrı geride bırakan araştırmanın Bursa ekonomisine ışık tuttuğunu ifade eden Burkay, “Araştırma çerçevesinde firmalarımız; toplam ciro, katma değer, öz sermaye, net aktifler, dönem karı, ihracat değeri ve istihdam rakamlarına göre sıralanıyor. Ortaya çıkan veriler, sektörlerin gelişimi açısından önceliklendirilmesi gereken çalışmalar konusunda da önemli bir referans niteliği taşıyor. 1997 yılından bu yana uzmanlarımız tarafından büyük bir emekle hazırlanan araştırma, kent ekonomisinin tarihi açısından adeta bir bilgi hazinesi niteliği taşıyor. Araştırma sonuçları Bursa’da yatırımdan üretime, istihdamdan ihracata kadar yeni stratejiler geliştirmemiz için de yol haritası niteliği taşıyor. Kent ekonomimizin ve reel sektörümüze ışık tutan araştırmamıza tüm firmalarımızın katılımını bekliyoruz” dedi.

Araştırma çerçevesinde örnek başarılarıyla öne çıkan firmalar, iş dünyasının en prestijli organizasyonları arasında yer alan ‘Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni’nde ‘İhracat’ ve ‘Sektör Liderleri’ kategorilerinde ödüllendiriliyor.

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