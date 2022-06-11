BTSO’da ‘Kişisel Verilerin Korunması’ eğitimi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, kişisel verilerin kurumların en önemli varlıkları arasında yer aldığını belirterek, “Kişisel Verilerin Korunması, kurumsal kültürün bir parçası olarak değerlendirilmeli.” dedi.

BTSO, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi’ne ev sahipliği yaptı. BTSO Ana Hizmet Binası’nda düzenlenen ve KVKK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir’in de katıldığı eğitim toplantısına BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ve BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, önceki dönem Bursa Milletvekili ve KVKK Üyesi İsmail Aydın ile diğer kurul üyeleri ve firma temsilcileri de yer aldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, bilgiyi depolama çalışmalarının teknolojideki baş döndürücü gelişmelerle tahmin bile edilemeyecek boyutlara ulaştığını söyledi. Özellikle son 50 yıldaki gelişmelerin teknolojiyi günlük yaşamın önemli bir parçası haline getirdiğini belirten Şener, “Akıllı telefonların da sahneye çıkmasıyla 7 gün ve 24 saat boyunca üretilen verinin merkezinde yer almaya başladık. Yapay zekâ sistemlerinin de gelişmesiyle internet üzerinden yaptığımız her arama akıllı sistemler aracılığıyla toplanarak işleniyor. Gittiğimiz mekânlardan aldığımız uçak biletlerine kadar her türlü bilgiye erişilen ve bunu depolayan bir sistemle karşı karşıyayız. Şirketlerimiz açısından baktığımızda da kişisel veriler, firmalarımızın en önemli varlıkları arasında yer alıyor. Bu nedenle bilginin tüm kesimler tarafından hukuka uygun, dürüstlük ve şeffaflık ilkelerine uygun kullanılması gerekmektedir.” diye konuştu.

“Farkındalık oluşturmak istiyoruz”

Veri kullanımında ortaya çıkan riskler karşısında yaklaşık 5 yıl önce yürürlüğe giren ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun önemine de değinen Cüneyt Şener, şunları kaydetti: “KVKK’nın yaptığı çalışmalarla siber güvenlik ve dijital güvenlikle endeksli veri temelli bir ekonomide ülkemizin çok daha hızlı yol alacağına yürekten inanıyorum. Bununla birlikte kişisel verilerin korunması, kurumlarımızın organizasyon yapısının ve kurumsal kültürümüzün de bir parçası olmalıdır. BTSO olarak bu alanda düzenlediğimiz toplantılarla firmalarımıza uyum konusunda destek olmak, çalışanlarımızda ve işletmelerimizde farkındalık oluşturmak istiyoruz.”

KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, Kurum çalışmalarına destekleri ve ev sahipliği için BTSO’ya teşekkür etti. TOBB işbirliğiyle 15 ilde başlattıkları proje çerçevesinde Bursa’da bulunduklarını ifade eden Prof. Dr. Bilir, “Yeni düzenlemeler, beraberinde bir takım hak ve yükümlülükler getiriyor. Hukuk demek, düzen demektir ve bu düzen de insanların yararına olacak şekilde gerçekleşiyor. 6698 sayılı ‘Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ bireyler için bir takım hak ve hürriyetler öngörürken aynı zamanda şirketler, kurum ve kuruluşlar için bir takım yükümlülükleri de beraberinde getiriyor. Bu kanun, verilerin işlenip işlenmemesinden ziyade verilerin hukuka uygun işlenmesini öngören bir kanundur. Dolayısıyla bir verinin hukuka uygun olarak işlenmesi, amacı doğrultusunda işlenmesi, belli bir süre muhafaza edilmesi, doğruluğu ve güncelliğinin sağlanması hem kişiler bakımından hem de şirket, kurum, kuruluşlar bakımından avantaj sağlıyor.” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Kişisel Verileri Koruma Uzmanları Ezgi Ergüneş, Mikail Öğürtay, Meryem Tatlıer tarafından “Mevzuat, Kurum, Kavramlar, İlkeler, İşleme Şartları, Aktarım”, “Şikâyet, Veri Güvenliği, İhlal, İstisna, Kurul Kararları” ve “İlgili Kişi Hakları, VERBİS” başlıklarında sunumlar gerçekleştirildi.