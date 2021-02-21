BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: “İhracatçımızı dövizdeki fiyat istikrarsızlığına karşı korumalıyız”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, döviz kurlarındaki istikrarsızlığın ihracatçıyı zor durumda bıraktığını belirterek, “Küresel ölçekte artan korumacılık politikalarına ve salgında düşen talebe rağmen ihracat hedeflerimizi aşmayı başardık. Ancak dövizdeki yüksek volatilite ihracat performansımız açısından risk oluşturmaktadır. Bu nedenle ihracatçımızı fiyat istikrarsızlığına karşı korumalıyız.” dedi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin video konferans yöntemiyle düzenlediği ‘Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor’ buluşmalarının konuğu olan İbrahim Burkay, 2020 yılının koronavirüs salgınının etkisiyle küresel ölçekte kayıp bir yıl olarak değerlendirildiğini söyledi. Salgının üretimden ticarete, ihracattan istihdama kadar sosyal ve iktisadi tüm alanlara etki ettiğini belirten Başkan Burkay, reel sektörün bir taraftan kazanımlarını korumak adına mücadele ederken diğer taraftan da ‘yeni normal’ olarak tanımlanan bir süreçte değişen koşullara hızla uyum sağlama gayretiyle hareket ettiğini ifade etti.

“Yüksek faiz yatırımları engelliyor”

Bu süreçte yeme - içme ve turizm başta olmak üzere hizmet sektöründe faaliyetleri kısıtlanan işletmelerin çok zor bir dönem geçirdiğini, diğer taraftan sanayi sektörünün salgının en ağır olduğu günlerde bile alınan önlemler sayesinde üretimini sürdürebildiğini dile getiren İbrahim Burkay, “Ancak genel olarak artan enflasyon, fiyat istikrarsızlığının tetiklediği yüksek faiz oranları, kurdaki agresif iniş çıkışlar ve ihraç pazarlarımızdaki ciddi daralma, reel sektörümüzde gelirleri azaltıp, maliyetleri yükseltti. Özellikle yüzde 20 sınırına yaklaşan faiz oranları ve çift haneli enflasyon, yatırım ve üretim ikliminin önündeki en önemli engellerdir.” diye konuştu.

Küresel ekonomide yüzde 4 civarında daralma beklendiğini buna karşın Türkiye’nin 2020 yılını pozitif büyüme ile kapatacağına dair güçlü öngörülerin bulunduğunu belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, şunları kaydetti: “Ekonomi yönetimimizin reel sektörümüze sunduğu proaktif destekler ve ihracatçılarımızın üstün performansıyla 2020 yılını dünyada pozitif ayrışan ülkeler arasında yer alarak tamamladık. Ancak artan faizler ve yüksek enflasyonla birlikte döviz kurlarının hızla düşmesi ihracat hedeflerimiz açısından risk oluşturmaktadır. Fiyat istikrarının sağlanması adına döviz kurlarındaki artışlarda olduğu gibi düşüşlerde de ihracatçılarımızı koruyacak destek mekanizmalarının harekete geçirilmesi gerekiyor. Döviz kurlarının öngörülebilir bir yapıya kavuşturulmasıyla birlikte üreticilerimize bu dönemde hammadde alımı için uygun kredi imkanının sağlanması ve hammadede ek gümrük vergilerinin askıya alınması dış ticaretimizi destekleyecek unsurlardır. Üretici ve ihracatçılarımız için enerji indirimi ve navlun desteği de reel sektörümüzün en önemli beklentileri arasındadır.”

“Ayaklarımızdaki prangalardan kurtulalım”

Artan faiz, yüksek enflasyon ve istikrarsız kurun, reel sektörün ayaklarındaki prangalar olduğunu belirten Başkan Burkay, “Ülke olarak biran evvel bu prangalarımızdan kurtularak, 2021 yılını risklere değil fırsatlara odaklanacağımız yeni bir dönem olarak değerlendirmeliyiz.” dedi. Koronavirüsün toplumsal yaşamda ve iktisadi faaliyetlerde oluşturduğu ağır tahribatın olumsuz etkilerini bir süre daha hissettirmeye devam edeceğini ifade eden İbrahim Burkay, “Eski güçlü büyüme tempomuza dönebilmek adına yeni bir rota oluşturmalıyız. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde demokrasi, ekonomi ve hukuk alanında başlatılan seferberliği içinde bulunduğumuz koşullardan güçlenerek çıkmamız adına çok kritik ve değerli buluyoruz. Yatırımcımıza güven verecek bir reform programının hızla hayata geçirilmesiyle birlikte inşallah iş ve yatırım ortamı çok daha cazip hale gelecektir.” diye konuştu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2020 yılını üyelerini ve çalışanlarını virüsün olumsuz etkilerinden korumak adına yoğun bir çalışma temposuyla tamamladığını dile getiren BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Pandemi sürecinde sektörlerimizle iletişim ağımızı daha da güçlendirdik. Acil eylem planımızı belirleyip, Sayın Valimizin liderliğinde ‘Kriz Masamızı’ oluşturduk. Sektörlerimizin talepleri için hızla uygulamaya alınan çözümler geliştirdik. Üyelerimizin talep, öneri ve beklentilerini sürekli iletişim halinde olduğumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz, bakanlarımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştık. Yaptığımız girişimcilerin sonucunda da hükümetimiz, firmalarımıza başta kısa çalışma ödeneği olmak üzere, vergi indirimleri, finansman ve istihdam destekleri ile kira yardımları gibi birçok konuda destek paketleri hazırlandı. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na kentim ve iş dünyamız adına teşekkürlerimizi sunuyorum.” dedi.