BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay: “Malezya ile ticarette yaşanan gümrük sorunu girişimlerimizle çözüldü”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Malezya ile ticaret yapan firmaların gümrük noktasında yaşadığı sorunların yaptıkları girişimlerle çözüldüğünü ifade ederek, “Şirketlerimiz uzun bir hukuki süreçten kurtulmuş oldu” dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Haziran Ayı Meclis Toplantısı Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, son üç yıldır küresel ekonominin zor bir süreci deneyimlediğini söyledi. Pandeminin sosyal ve ekonomik hayattaki etkilerinin azaldığı bir dönemde başta lojistik olmak üzere emtia ve enerji maliyetlerinde öngörülemeyen artışların meydana geldiğini kaydeden Burkay, bu durumun üretici fiyatlarında yükselmeye yol açtığına dikkati çekti. Bu dönemde reel sektöre sunulan desteklerin büyük önem taşıdığını kaydeden Başkan Burkay, “Bu süreç ülkemize has bir durum değil. Enflasyon tüm dünyanın ortak sorunu. Avrupa ve Amerika’da yüksek enflasyonla mücadele için çok farklı politikalar uygulanıyor. Bütün ekonomiler, kendi gerçeklerini göz önünde bulundurarak bu süreçten çıkma gayretindeler. Ticaret savaşları, yakın coğrafyamızda devam eden savaş koşulları bu süreci daha da zorlaştırıyor. Tedarik zincirindeki kırılma ve değişimin Türkiye’yi öne çıkarması önemli ancak bizim bu fırsatları değerlendirebilmemiz için ayakta kalabilmemiz lazım. Doğru destek mekanizmaları ile şirketlerimizin rekabet güçlerinin artırılması gerekiyor” dedi.

“Stokçuluk artık devletler tarafından yapılıyor”

"Stokçuluk artık devletler tarafından yapılıyor" diyen Başkan Burkay, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Her devlet emtia, hammadde ve tarım ürünlerinde imkanları ölçüsünde stok yoluna gidiyor. Stokçuluk enflasyonla mücadeleye negatif etki ediyor. Emtia maliyetlerindeki artışlar, hammaddeye erişimde yaşanan zorluklar işletmelerimiz için de farklı bir süreci karşımıza çıkardı. Üretim anında ihtiyaç duyduğumuz hammadde yerine üretimi garantiyi almak için hiç olmayacak düzeyde hammadde ve yarı mamul stoklar hale geldik. Bu da işletmelerimizin tamamında çok ciddi anlamda ilave işletme sermayesi ihtiyacı doğurdu.”

BTSO olarak sektörlerin önündeki sorunları ortadan kaldırmak için çalıştıklarını kaydeden Başkan Burkay, “Komitelerimizin almış olduğu kararlar bizim en önemli rehberimiz. Bu kararları doğru şekilde aktardığımızda neticelerini de alıyoruz. Bunu son olarak Malezya örneğinde yaşadık. Malezya ile ticaret yapan şirketlerimiz çok büyük bir sıkıntı ile karşı karşıyaydı. Sadece Bursa’da 6 bin dosya vardı. Bunun şirketlerimiz için ekonomik faturası 600-700 milyon lirayı bulabilecekti. Bu ay içinde Ticaret Bakanımız Mehmet Muş’un Bursa ziyaretinde bu konuyu değerlendirdik. Bakanımız düzenleme yapılacağının sözünü verdi ve şükürler olsun bir hafta içinde konuyu çözüme kavuşturdu. Şirketlerimiz uzun bir hukuki süreç ve maddi külfetten kurtulmuş oldu. Bu vesileyle bir kez daha Bakanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

BTSO üyelerinin küresel ticaretteki fırsatları değerlendirmeleri için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Burkay, Ticaret Bakanlığı destekleri ile yürüttükleri UR-GE projelerinin firmalara önemli avantajlar sağladığını kaydetti. Firmalara dış geliri artıracak faaliyetlere hız verme çağrısında bulunan Başkan Burkay, “BTSO olarak 9 yıldır bu konuda çalışıyoruz. Bu süreçte ihracatçı firma sayımız 3 bin artış gösterdi. Bu hafta 135 kişilik bir heyetimiz Özbekistan’a gidiyor. Tedarik zincirinin kırılmasının getirdiği çok önemli avantajlar var. Kuzey Afrika coğrafyası Fas, Tunus ve Cezayir, Asya Pasifik’ten ağırlıklı olarak ürünleri tedarik ediyordu. Ancak buradan gelen konteyner 12-15 bin dolar. Türkiye’den ise konteynerler 2900-3200 dolara gidiyor. 10 bin dolar yüksek bir meblağ. Bazı ürün gruplarında ürün bedelinin neredeyse yarısı lojistik maliyetlere gidiyor. Son dönemde fuarlarda görüyoruz. Daha önce hiç görmediğimiz alıcı kitlesi tedarik için Türkiye’ye geliyor. Kuzey Afrika ve Sahra Altı Afrika’nın en çok ithal ettiği ürünlere ilişkin bir çalışma yapıyoruz. Bu pazarda B2B ve fuar organizasyonları düzenlemeyi planlıyoruz. Diğer taraftan Türk cumhuriyetleri de çok önemli. Rusya’nın durumu bu ülkeleri çok avantajlı hale getirdi. Daha sıkı çalışarak bu pazarlarda etkinliğimizi artıracağız” dedi.

“BTSO üyelerinden ihracat atağı”

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ise, her sektörden firmanın işlerini büyütmek, tüm üyelerin rekabet gücünü artırmak için çalıştıklarını belirterek, “Özellikle ihracata dönük çok önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Önceleri şehirlerden çıkmayan firmalarımız şimdi deyim yerindeyse dünyaya sığmıyor. Geçen ay mobilya sektörü temsilcilerimiz İtalya’da mobilya fuarındaydı. Bu akşam 5 ayrı UR-GE projemiz çerçevesinde 135 kişilik bir heyetimiz Özbekistan’a hareket ediyor. Önümüzdeki hafta ise tekstil sektörü temsilcilerimiz de Premiere Vision ve Texworld Fuarları için Paris’te olacaklar. Üyelerimizin küresel ticarette ortaya çıkan fırsatları en iyi şekilde kullanmaları için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.